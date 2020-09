Muchos recuerdan con cariño la telenovela “Carita de ángel”, una producción de Nicandro Díaz que se estrenó en Televisa en el año 2000, extendiéndose por casi un año con 175 episodios. Originada en México, la telenovela fue protagonizada por Lisette Morelos y Miguel de León, aunque todos se acuerdan más de ella por la participación de Daniela Aedo.

La joven actriz tenía en ese entonces solo 5 años, y había sido llevada por sus padres en 1999 para un casting de la telenovela infantil. Fue elegida entre miles de niñas para ser parte del elenco protagonista, y en el 2000 también hizo una participación especial en la telenovela “Atrévete a olvidarme” como Andrea de niña.

Para el 2002 ella también se unió al elenco de “¡Vivan los niños!” y en el 2004 en la telenovela “Contra el viento y marea”. Ella se perfilaba como una de las grandes promesas de las actrices de México, pero su carrera fue decayendo lentamente más por una decisión propia que por sus oportunidades de actuación.

Uno de los motivos principales de su cambio fue un evento en su niñez, cuando grababa “Carita de ángel”: ella fue expulsada de su colegio cuando aún estaba en el jardín. ¿Qué pasó exactamente durante esos años? ¿Acaso tenía problemas de conducta? La misma actriz confesó lo que pasó en una entrevista al programa “Las 5 mejores”.

¿POR QUÉ DANIELA AEDO FUE EXPULSADA DEL COLEGIO?

Como se sabe, el mundo del espectáculo es muy demandante, tanto en temas de esfuerzo físico como emocional que normalmente requieren casi todo el tiempo del actor en su día a día para meterse en el papel. Esto es igual tanto para niños como para adultos, y de hecho un programa de televisión lo es mucho más que una película.

Así le pasó a Daniela Aedo, que desde muy pequeña se unió al elenco de “Carita de ángel” y a la vez intentaba estudiar en su kinder. Esto era demasiado para ella, por lo que sus padres llegaron a un acuerdo tácito con el colegio para que le dejen participar en la telenovela y no le pase nada con sus constantes faltas.

Sin embargo, y tal como explica la cantante y actriz en Tlnovelas, al parecer no todos estaban contentos con este trato especial que le daban en la institución. “Una mamá fue a decir ‘la niña no viene a la escuela, ¿por qué la dejan estudiar?’”, comentó para sorpresa de sus compañeras que no creían que este fuera el motivo de su expulsión.

Daniela Aedo fue expulsada del colegio por este motivo (Foto: Televisa)

Pero así fue. A raíz de la queja, Daniela Aedo fue expulsada de su colegio y luego de terminar de grabar todos sus episodios de “Carita de ángel”, regresó a seguir estudiando normalmente. Aquí hubo un cambio de ella y su actitud con las telenovelas, ya que balanceaba bien entre su tiempo de estudio y sus grabaciones en “Vivan los niños”.

Al final, esta experiencia le ayudó a reconocer la importancia de los estudios, y de hecho fue en la escuela que ella aprendió a tocar la guitarra. Fue tanto su amor por la música que decidió ir a Estados Unidos a la escuela Berklee College of Music de donde regresó como una cantante y compositora de su propio proyecto personal.

Ella no dejó del todo la actuación, ya que ha aparecido en episodios de “Velo de novia” y en la serie “Mujer, casos de la vida real”. En el 2019 lanzó tres sencillos, “Frágil”, “Tinta negra” e “Invisibles”, y para el 2020 tenía pensado hacer algunos conciertos que ha tenido que trasladar a su canal de YouTube por la pandemia del coronavirus (COVID-19).