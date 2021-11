La popularidad de “El juego de calamar” (“Squid Game” en inglés) es innegable y aunque se estrenó en Netflix en septiembre de 2021 continúa siendo tendencia, de hecho, BTS le hizo un inesperado homenaje en su segundo concierto en Los Ángeles, lo que obviamente, causó furor entre sus fanáticas.

Desde que empezó ‘Permission To Dance on Stage’, los miembros de Bangtan han sorprendido a los asistentes a sus conciertos con artistas invitados y cambios de looks. Pero el que más ha llamado la atención en las últimas presentaciones es Kim Seokjin, Jin para los amigos y los Army.

El integrante mayor de BTS, apareció el sábado con una flor en su cabeza y el domingo con dos moñitos, imitando a la aterradora muñeca de “El juego del calamar”. Esto último, mientras RM, SUGA, J-Hope, V, Jimin y JungKook cantaban la canción ‘Luz verde, luz roja’.

Pero la ovación y las risas de los Army no solo fue por las coletas y la canción, Jin les regaló siniestras miradas imitando a Mugunghwa, la muñeca gigante que sentenciaba a muerte a los participantes durante el juego de Luz roja, luz verde en la primera temporada de la serie de Netflix creada por Hwang Dong-hyuk.

En cuestión de minutos, lo sucedido sobre el escenario llegó a las redes sociales, fue muy comentado y la mañana del 29 de noviembre, “El juego del calamar” se convirtió, de nuevo, en trending topic.

Seokjin recreando la escena de Squid Game (el juego del calamar) con los dos moños jaja lo amamos@BTS_twt #PTD_ON_STAGE_LApic.twitter.com/oJtzbvWa68 — Luu⁷;☆🐙 (@diminie_fairy) November 29, 2021

¿JIN DE BTS ESTARÁ EN EL JUEGO DEL CALAMAR 2?

Este divertido momento en el concierto de BTS incrementa los rumores sobre la inclusión de uno de los integrantes de la agrupación de Big Hit a la segunda temporada de “El juego del calamar”.

Algunos apuestan por Jin, ya que una fotografía que subió la cuenta de Netflix en Corea muestra al guionista y actor Simon Pegg al lado del cantante. Otros creen que Kim Tae Hyung podría colocarse uno de los uniformes verdes, tomar un número e interpretar a un jugador desesperado.

Los seguidores de BTS han comentado que V tendría interés por estar en el elenco de la ficción surcoreana y que, en el concierto “Permission To Dance: On Stage”, lo habría dicho de alguna manera al imitar a Oh Il-nam.

¿Alguno de los integrantes de BTS será parte de la segunda temporada de "El juego del calamar"? (Foto: BTS/ Facebook)