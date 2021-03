El pasado lunes, Nicola Coughlan apareció en la alfombra roja virtual de los Globos de Oro 2021. La actriz irlandesa, que recientemente protagonizó “Bridgerton” en Netflix, fue incluida en la lista anual de las mejores vestidas de British Vogue. Pero aunque fue elogiada por su vestido Molly Goddard de color amarillo limón, no todo en la celebración fue como esperaba.

“Bridgerton” ha pasado a estar en top de series más vistas de Netflix y cada uno de los actores han logrado ganar gran fama ante los espectadores y Nicola no es la excepción. Durante la serie, Nicola Coughlan utilizó un sin fin de atuendos llamativos como el que lució en los globos de oro. Por su estilo llamativo ha logrado posicionarse en un ícono de la moda fuera de las cámaras.

En la gala de los Globos de Oro, Nicola combinó un vestido de tul de la diseñadora británica Molly Goddard con joyas de diamantes de De Beers y un cárdigan negro de Ply-Knits. Su maquillaje, un toque de sombra de ojos rosa para dar un poco más de color, aunque simple pero efectivo para el look entero que lucía, usaba un trío de horquillas verdes en su cabello para un look completo y una armonía de colores que con su tez combinaban a la perfección.

Por lo general, las galas de alfombra roja siempre son el foco de los medios, de los comentaristas del evento y de muchos críticos, en esta ocasión, una de las periodistas encargadas de cubrir el evento, al dirigirse a Nicola, lo hizo llamándola “gorda”, lo que hizo que recibiera una respuesta tajante de la actriz. Sigue leyendo y entérate de los detalles de lo que ocurrió en redes.

¿CUAL FUE EL COMENTARIO POR EL QUE NICOLA SE SINTIÓ OFENDIDA?

La respuesta de Nicola Coughlan a Amanda Richards (Foto: Captura)

En Twitter, Amanda Richards, presentadora de The Big Calf Podcast, se refirió a Coughlan como “la chica gorda de Bridgerton”. “La chica gorda de Bridgerton lleva un cárdigan negro en los Globos de Oro, porque no importa lo sexy y elegante que seas, si eres una chica gorda, siempre habrá un cárdigan negro que pensarás en ponerte y luego decidirás en contra, pero en última instancia, use porque siente que tiene que hacerlo “, publicó la periodista.

Horas más tarde, Coughlan respondió al tweet de la presentadora del podcast. “Pensé que el cárdigan se veía genial, Molly Goddard los usó en su pasarela con los vestidos, de ahí surgió la idea”, respondió. “Además, tengo un nombre”.

¿QUE RESPUESTA DIO AMANDA RICHARDS?

Nicola Coughlan se defendió contra el comentario negativo de Amanda (Foto: Shethepeople)

Si bien Richards no respondió al tweet de Coughlan, respondió a otro comentarista con el cual defendió el estilo de la actriz. “Nicola tiene un estilo increíble. No tiene miedo de mostrar su cuerpo. Creo que fue una elección más que un encubrimiento”, escribió la periodista en un intento de arreglar lo que ya había provocado en la red social.

“De acuerdo, su estilo es matador. ¡Y fue una elección! Ella me respondió y lo dijo bien, correctamente me llamó la atención por no usar su nombre”, respondió Richards. “Definitivamente proyecté mis propios sentimientos acerca de la gorda que necesitó el cárdigan para cubrirse en ese look”.

En respuesta de Amanda, Coughlan mencionó un artículo de opinión que escribió para The Guardian en 2018. En la pieza, Coughlan recuerda a un crítico refiriéndose a ella como una “niña con sobrepeso que siempre se convertirá en el trasero de sus compañeros” después de interpretar a Joyce Emily en una producción londinense de “The Prime of Miss Jean Brodie”.

NICOLA COUGHLAN (Foto: Sky News)

“Todo lo que había hecho para crear mi personaje se había reducido a una palabra hiriente y un comentario casual sobre mi apariencia”, escribió. “Vale la pena señalar que en ningún momento de la novela de Spark o de la adaptación de David Harrower se hace referencia al peso de Joyce Emily, ni en un solo lugar”.

“Así que sí, estamos en 2021. Sería bueno si no tuviéramos que seguir teniendo esta conversación. Realmente me encantaría que nunca más me preguntaran al respecto en una entrevista”. Conversando con Refinery29 en diciembre, Coughlan compartió que no se considera una activista de positividad corporal. “Sé que la gente lo dice de la mejor manera posible, pero siempre les digo: ‘No soy una activista de positividad corporal’”, dijo a la publicación.

“Hay tantas personas increíbles que lo son, y las admiro y creo que son maravillosas, pero ese no es mi enfoque. Soy un actriz. Eso es lo fundamental para mí”. Coughlan recientemente ganó muchísimos fanáticos luego de su papel de Penelope Featherington en “Bridgerton” de Netflix, lo que en definitiva la posicionará por encima de otras actrices para futuras producciones de la compañía