¡Confirmado! 'Walter White' estará en la película de 'Breaking Bad'

Se confirmó lo que todos los fanáticos de ' Breaking Bad' querían saber. Según el portal especializado 'Revenge of the fans', Bryan Cranston, quien dio vida a 'Walter White' en la serie, formará parte del elenco de actores que participarán en la película.

De acuerdo al medio citado, pese a que el personaje murió en el final de la última temporada, este regresará para el filme basado en la serie original de Vince Gilligan.

Este informe señala que el reparto de la película no sólo incluye a Cranston, sino también a Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Jesse Plemons (Todd Alquist), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Robert Forster (Ed, aka El extractor), Tess Harper (Sra. Pinkman), Kevin Rankin (Kenny) y Krysten Ritter (Jane Margolis).

La presencia en el rodaje de Krysten Ritter, cuyo personaje (novia de Jesse Pinkman) murió también en la serie, ha generado miles de comentarios y mucha expectativa entre los fanáticos de 'Breaking Bad'.

Todo hace indicar que las apariciones de 'White' y 'Jane' servirían como escenas de 'flashbacks' para el esperado filme.

Anteriormente, Bryan Cranston habían revelado su intención de participar en la película, siempre y cuando, Vince Gilligan se lo pidiera.

"Si recibo la oferta para actuar en la película o en 'Better Call Saul', lo que no sé si sucederá, realmente no lo sé; no lo dudaría ni un segundo. Si Vince Gilligan me pidiera que lo hiciera, claro, absolutamente. Él es un genio.", dijo Cranston el pasado 11 de enero.