Breaking Bad: Lo que debes recordar de la serie mientras esperas la película de Jesse Pinkman

Vince Gilligan, el creador de una de las mejores series de la historia 'Breaking Bad', anunció hace aproximadamente un año, que se encontraba preparando una secuela de la exitosa serie, cuyo título ya fue confirmado en Netflix: 'El Camino: A Breaking Bad Movie', que se estrenará el próximo 11 de octubre.

Según información del New York Times, la esperada producción tratará de responder qué pasó con Jeese Pinkman (Aaron Paul) tras el final de la serie. El nombre de la película hace referencia al auto 1978 Chevrolet, de propiedad Todd Alquist (Jesse Plemons) que Jesse Pinkman (Aaron Paul) utiliza para escapar tras ser rescatado por Walter White (Bryan Cranston), en el episodio final de la serie llamado “Felina”, emitido en 2013.

Tras conseguir su libertad, "Jesse debe aceptar su pasado para forjar alguna clase de futuro", dijo Netflix en un comunicado.

'El Camino: A Breaking Bad Movie' ("El Camino: Una película de Breaking Bad") fue escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de la serie original, que está considerada como una de las mejores ficciones de la historia de la televisión.

Aún no se ha revelado el elenco oficial de la película de Netflix, sin embargo los principales portales de cine y televisión aseguran que este estaría conformado por Bryan Cranston (Walter White), Krysten Ritter (Jane Margolis), Jesse Plemons (Todd), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Tess Harper (Mrs. Pinkman) y Kevin Rankin (Kenny).

Además, Bob Odenkirk confirmó la filmación de la película, a pesar de que ni Netflix o AMC han hecho oficial esta información.

En la película, Aaron Paul será también productor: "Hace dos años me llamó Vince con la propuesta y al final de la conversación me preguntó qué pensaba. Le dije que le seguiría dentro de una fogata", comenta el actor ahora en Westworld a The New York Times.

En el primer tráiler oficial podemos observar a Skinny Pete siendo interrogado por el paradero de su amigo Jesse Pinkman, uno que hasta él mismo desconoce.

"De ninguna manera voy a ayudarlos a ustedes a meter a Jesse Pinkman otra vez en una jaula", dice Pete.

El guion lo realizó Vince Gilligan, con ayuda de Aaron Paul, ya que el mismo guionista lo invitó a colaborar para esta película. Se espera que después de que se estrene por la plataforma de Streaming, se transmita por la cadena original AMC donde se vieron las cinco temporadas de la serie entre 2008 y 2013.

El avance de la película lo publicó Netflix en su red social (Foto: Netflix) El avance de la película lo publicó Netflix en su red social (Foto: Netflix) El avance de la película lo publicó Netflix en su red social (Foto: Netflix)

LO QUE DEBES RECORDAR

'Breaking Bad' contaba la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de una escuela secundaria en Albuquerque, Nuevo México, al que le diagnostican cáncer. En un intento por dejarle a su familia un sostén económico para cuando él muera, White comienza a preparar secretamente clorhidrato de metanfetamina, una droga ilegal conocida como "crystal meth".

En una redada de la DEA organizada por su cuñado (Dean Norris) reconoce a un antiguo alumno suyo, Jesse Pinkman (Aaron Paul), a quien contacta para fabricar y vender metanfetamina y así asegurar el bienestar económico de su familia.

La serie más aplaudida de la década duró cinco temporadas, emitidas por la cadena estadounidense AMC entre 2008 y 2013. Una serie derivada, 'Better Call Saul', se estrenó en 2015 y tendrá su quinta temporada en 2020.

FINAL DE LA SERIE: El episodio final de 75 minutos, titulado “Felina”, mostró a Walt de vuelta en su deshabitado hogar familiar. Luego Walt visita a la banda de supremacistas blancos que una vez contrató para matar a Jesse, pero que en su lugar robaron su dinero por la venta de drogas y secuestraron a Jesse para cocinar “cristal azul”.

Prepara un rifle automático en su coche que descarga cuando entra en el complejo de los supremacistas, matando a sus miembros y liberando a Jesse. Walt recibe un disparo pero sigue vivo lo suficiente para llamar a Lydia, traficante de metanfetamina y el último vínculo que queda de su imperio, para decirle que la envenenó con ricina. Ve alejarse a Jesse y respira por última vez en el laboratorio del complejo mientras la policía da con él.

EL INTRIGANTE MENSAJE DE BRYAN CRANSTON Y ARON PAUL

Dos burros en el desierto. Esa fue la imagen que tanto Bryan Cranston como Aaron Paul compartieron en sus cuentas de Twitter, de forma simultánea, junto con la palabra: "Soon"(Pronto).

El intrigante mensaje generó locura entre los fanáticos de Breaking Bad que ahora tienen la esperanza de que Walter White será parte de la película que reveló Netflix: ' El Camino: Una película de Breaking Bad', después de casi seis años del final de la exitosa serie.

Los seguidores de Breaking Bad tienen varias hipótesis sobre el mensaje, pero todo apuntaría que el frustrado profesor de química y productor de metanfetaminas tendrá una participación en el proyecto.

El final de Breaking Bad se emitió el 29 de septiembre de 2013. Sin embargo, el furor por la ficción de AMC sigue intacto y los fans siguen demandando el regreso de Heisenberg. (Foto: El País). El final de Breaking Bad se emitió el 29 de septiembre de 2013. Sin embargo, el furor por la ficción de AMC sigue intacto y los fans siguen demandando el regreso de Heisenberg. (Foto: El País). El final de Breaking Bad se emitió el 29 de septiembre de 2013. Sin embargo, el furor por la ficción de AMC sigue intacto y los fans siguen demandando el regreso de Heisenberg. (Foto: El País).

Con estas publicaciones los fans comenzaron a lanzar una serie de especulaciones, incluso hicieron referencia al local de comida rápida que tenía Gus Fring llamado "Los pollos hermanos", pero en este caso lo denominaron "Los burros hermanos".

El final de Breaking Bad se emitió el 29 de septiembre de 2013. Sin embargo, el furor por la ficción de AMC sigue intacto y los fans siguen demandando el regreso de Heisenberg.

El popular actor dijo el año pasado que estaría "encantado de participar", sin embargo la aparición de Cranston en el proyecto sigue en duda. Su trabajo en la aclamada serie le valió múltiples galardones, entre ellos un Globo de Oro y cuatro Emmys.

Se espera que regrese Walter, pero muchos lo dudan ya que está muerto (Foto: Especial) Se espera que regrese Walter, pero muchos lo dudan ya que está muerto (Foto: Especial) Se espera que regrese Walter, pero muchos lo dudan ya que está muerto (Foto: Especial)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: