Betty en NY FINAL: ¿qué sucedió el último episodio de la telenovela de Telemundo?

Betty en NY , la adaptación de la telenovela colombiana de 1999, “Yo soy Betty, la fea”, creada por Fernando Gaitán, llegó a su fin el lunes 12 agosto. La telenovela de Telemundo se centra en Betty (Elyfer Torres), una joven mexicana inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York que persigue sus sueños, superando los prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo.

Después de sufrir seis meses de rechazo en todos los trabajos que aplica debido a su falta de atractivo físico, Betty decide aceptar un trabajo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar en la sofisticada empresa de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaria personal del presidente de la compañía. A pesar de que es ridiculizada y humillada diariamente por su falta de estilo, Betty está más que dispuesta a no ser derrotada en esta implacable guerra de apariencias.

En este último capítulo de " Betty en NY ", Betty tuvo que vivir el momento más difícil de su vida, debido a que Armando sufrió un grave accidente cuando iba a buscarla al aeropuerto. Para conocer todos los detalles del capitulo final de esta historia continúa leyendo.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “BETTY EN NY”?

Mientras espera noticias de Armando, que se debate entre la vida y la muerte, Betty se despide Joaquín. Luego de una discusión con la madre de Armando, Betty consigue ver a su amado y logra que este despierte.

Tras escuchar la conversación de Betty y Armado, Marcela comprende que hizo lo correcto al cancelar la boda, y decide alejarse de V&M Fashion para comenzar una nueva vida en Europa junto a su hermana Malu. Además, queda abierta la posibilidad de un romance entre Marcela y Joaquín.

Sobre el final de su personaje la actriz venezolana Sabrina Seara aseguró que le “gustó el final. Creo que Marcela es de esas mujeres que necesitan por un tiempo estar solas para saber qué es lo que quiere”.



En tanto, Daniel Valencia (Rodolfo Salas) terminó en la cárcel pagando por todos los errores que cometió, pero recibió la ayuda de su hermana para que una vez libre comience desde cero.

Y finalmente, después de 123 episodios Armando y Betty se casaron y nueve meses después se convirtieron en papás de una niña.

“¡Gracias! Betty en NY me cambió la vida. Tuve la oportunidad de hacer lo que más amo diario, expresando un mensaje muy valioso. Me siento tan triste de que este proyecto llegue a su fin, pero quiero de todo corazón agradecerle el amor y el cariño que nos dieron cada noche, sin ustedes esto no sería nada”, escribió Elyfer en sus redes sociales.