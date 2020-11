Tras la muerte de Alfonso Ortiz, leyenda de la televisión colombiana, el pasado 12 de noviembre a causa de un infarto, son muchas las personalidades que salieron a pronunciarse en redes sociales por la partida del actor de famosas producciones como “La reina del sur” y “El final del paraíso” .

Aparte de su carrera como histrión, Ortiz fundó en 1992 la escuela de teatro Caja de Herramientas en la ciudad de Bogotá, donde impartió formación a reconocidos actores como Miguel Varoni, Flora Martínez, Angie Cepeda, Marcela Mar, Carolina Acevedo y Catherine Siachoque, esta última tuvo palabras emotivas por su deceso.

La actriz agradeciendo a su primer maestro de actuación Alfonso Ortiz. (Foto: Catherine Siachoque / Instagram)

“No me cansaré de decirlo, las cosas son en vida. Gracias Alfonso Ortiz, gracias por siempre, gracias por tanto. Besos hasta el cielo. Te voy a extrañar”, escribió, al tiempo de recordar que fue su primer maestro de actuación.

Otras de las actrices que usó su red social fue Marcela Posada, quien fue su pareja en la ficción durante su participación en “El final del paraíso”. “Si las personas que pasaron por tu vida te recuerdan con amor, agradecimiento y una sonrisa es porque tu vida tuvo sentido y fue una vida exitosa. Alfonso nos dejas enseñanzas, buen ejemplo, amor, respeto, ejemplo de honestidad. Siempre fuiste un excelente compañero de escena y un maestro generoso y gentil. Vives en nuestras vidas y vivirás por siempre en todas las generaciones de actores que abrazaste con Taller Caja de Herramientas. Te queremos”.

Marcela Posada fue la pareja en la ficción de Alfonso Ortiz. (Foto: El final del paraíso / Instagram)

Por su parte, Estefanía Gómez, quien interpretó a Vanessa en la misma producción de Telemundo, redactó en su Instagram: “Maestro que me enseñó a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme, el que me dio fuerza para creer en mis sueños. Gracias maestro, dejas un vacío enorme. Siempre en mi corazón”.

Carolina Gaitán, quien interpretó a Catalina la mediana, tampoco podía ocultar su tristeza. “Se va un grande, un ser inspirador y muy cercano a mi corazón. Aplaudo tu vida y agradezco tu proximidad, tus palabras generosas conmigo, tu dulzura, tu pasión infinita por lo que hacemos y tu deseo eterno de transmitir y compartir esa pasión a más generaciones. Aplausos de pie. Buen viaje mi Alfonso Ortiz. Hasta el reencuentro”.

Actrices de la telenovela posando junto a Alfonso Ortiz. (Foto: El final del paraíso / Instagram)

¿QUIÉN FUE ALFONSO ORTIZ?

Alfonso Ortiz nació en la ciudad de Bogotá en 1947. En la década de 1960 se convirtió en actor de teatro luego de realizar un taller con el actor Kepa Amuchastegui. Con este grupo salió de gira durante varios años e integró otras agrupaciones teatrales como La Candelaria.

Figuró además en producciones para televisión como La vorágine, De pies a cabeza, Pobre Pablo, La caponera, La hija del mariachi, Los Reyes, Chepe Fortuna, El final del paraíso y El robo del siglo. Sus créditos cinematográficos incluyen filmes como Nieve tropical, Edipo alcalde, Golpe de estadio, Kalibre 35, La primera noche y Perder es cuestión de método.

Ortiz fundó en 1992 la escuela de teatro Caja de Herramientas en la ciudad de Bogotá para preparar los futuros actores.

La primera semana de noviembre de 2020, el actor fue internado en una clínica de Bogotá luego de sufrir un infarto durante la grabación de un nuevo proyecto televisivo en la población de Tabio, Cundinamarca. Falleció días después a los 73 años.