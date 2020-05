“Batwoman”, la serie basada en el personaje de DC del Arrowverso de The CW, se queda sin su actriz protagonista Ruby Rose. La primera temporada de la ficción se estrenó el 6 de octubre de 2019 y concluyó el pasado domingo, formada por 20 episodios que fueron bien recibidos por el público. La serie fue renovada para una segunda temporada, pero ahora tendrá que buscar a una nueva actriz principal.

Ruby Rose, quien se ha encargado de interpretar a la justiciera de Gotham, anunció que abandona su papel, agradeciendo la oportunidad a los responsables de la adaptación televisiva. Ahora los productores deben encontrar una actriz que pueda ponerse en la piel de la superheroína para los episodios de la segunda entrega.

Ruby Rose anunció que no estará en la segunda temporada de "Batwoman", serie que continuará su andadura con una nueva protagonista que todavía no ha sido escogida.

“He tomado la decisión difícil de no volver a Batwoman la próxima temporada. No ha sido una decisión que he tomado a la ligera porque tengo todo el respeto por el reparto, equipo y todos los implicados en la serie tanto en Vancouver como en Los Angeles”, explicó la actriz australiana en un comunicado.

¿POR QUÉ RUBY ROSE ABANDONÓ LA SERIE ANTES DE LA TEMPORADA 2?

En la declaración oficial de Ruby Rose menciona que fue una decisión difícil retirarse del proyecto, pero no indica la razón específica por la que se va, así que han estado circulando diversas especulaciones sobre el posible motivo de su salida.

Los motivos de esta marcha en principio no tendrían nada que ver con la lesión que sufrió Ruby Rose durante el rodaje de la primera temporada y que la obligó a pasarse por el quirófano de urgencia en una complicada intervención.

Parece ser que la razón podría ser tan simple como que no estaba preparada para un proyecto de esta envergadura y simplemente no quiere seguir comprometida tanto tiempo con el rol de “Batwoman”.

Como indican en Deadline, rodar temporadas de más de 20 episodios implica tener unas jornadas laborales intensivas, sobre todo cuando se interpreta al personaje del título, y encima durante un intervalo de tiempo extenso, entre nueve y diez meses. Hasta este momento su mayor trabajo televisivo había sido un arco de nueve episodios en “Orange is the new black” y no estaba preparada para el desafío.

Rose no se ha adaptado a las obligaciones, no estaba contenta en el rodaje, y finalmente acordó su marcha con el equipo y con Warner Bros, que entendieron que era mejor que se marchase, pasar página y buscarle una sustituta antes que seguir como hasta ahora y con una actriz insatisfecha en la producción.

También cabe señalar que cuando se anunció que Ruby Rose interpretaría a Kate Kane / Batwoman hubo duras críticas en redes sociales, incluso se desató una controversia debido a que los fans consideraban que deberían haber elegido a otra actriz que se ajustara más al perfil del personaje considerando que ella no es judía y que se identifica como una persona de género fluido y no como lesbiana, lo que generó la idea de que “no era suficientemente gay” para el papel.

Todo esto en su momento provocó que Rose abandonara Twitter y cerrara los comentarios en su página de Instagram. Después de esto las críticas negativas no pararon, ya que también se ha cuestionado la interpretación de la actriz que no ha logrado convencer a muchos fans. Aunque Rose no aborda el motivo de su decisión, no sería una sorpresa si los comentarios negativos jugaran un papel clave para retirarse del proyecto.





¿QUÉ PASARÁ CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BATWOMAN”?

La cadena, que forma parte de la Warner Bros Television, ha agradecido a Ruby Rose su participación en la primera temporada y le ha deseado lo mejor, pero ha confirmado que cree fielmente en la serie, su segunda edición y su futuro.

Por ello, están organizando ya su nuevo fichaje, que será también una actriz de la comunidad LGTB para ser fiel al personaje que representa esta adaptación. Una prima de Bruce Wayne (Batman) que protege las calles de Gotham City mientras el hombre murciélago está desaparecido de la faz de la tierra.

Ahora el estudio Warner Bros, el canal The CW y la productora Berlanti Productions están en un apuro: tienen poco tiempo para encontrar una sustituta para dar vida a la primera protagonista superheroica abiertamente lesbiana de la televisión.

