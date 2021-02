Después de más de cinco años, Bárbara Mori regresa este 2021 a las pantallas de TV para interpretar a una importante abogada criminalista en la serie “La negociadora”. Además de ser un año que marca su vuelta a la escena, la actriz uruguaya que el 2 de febrero festejó su cumpleaños 43, celebra 25 años de carrera artística.

En una reciente entrevista, Bárbara Mori habló sobre su nuevo personaje en el triller policiaco de Claro Video y cómo esta ficción esta de cierto modo relacionado con su vida, así como el cambio por el que ha pasado en estos más de 20 años como actriz. De hecho, al respecto de este último señaló:

“Me siento en otro lugar completamente diferente a cuando empecé. Yo inicié en esta carrera usándola para escapar de todo el dolor que había en mi interior debido a mi infancia, entonces mi trabajo se convirtió en ese refugio que me sacó adelante y en donde descubrí que tenía aptitudes para ser actriz y empecé a desarrollar mi autoestima, mi amor propio a través de los personajes que fui haciendo y, obviamente, han pasado ya 25 años, imagínate. Haciendo una retrospectiva, me siento muy contenta y muy agradecida por tener el privilegio y la oportunidad de elegir mis proyectos o de poderlos crear”, apuntó la actriz en una entrevista con Excélsior de México.

Bárbara Mori no había participado en otra novela desde el 2014 (Foto: Claro Video)

LO QUE LE DIRÍA BÁRBARA MORI A SU YO DE HACE 25 AÑOS

Como se sabe, Bárbara Mori confesó hace algunos meses que fue víctima de violencia física y sicológica por parte de su padre cuando era pequeña. Y no fue muchos años después que pudo sanar esas heridas y erradicar de su cabeza la idea que no era digna de amor y gentileza de las personas.

Tras esta confesión, la actriz ha contribuido a causas y proyectos que buscan el cambio y les dan voz a personas violentadas. Esto la llevó a aceptar su papel en “La negociadora”, pues en la serie interpreta a una mujer se dedica a ayudar a víctimas que han sufrido secuestros.

“El poder compartir mi vida y mi infancia, el poder hablar de todo esto a través de algunas pláticas que estoy dando, el compartir estas vivencias que ayudan a otras personas que viven violencia doméstica, son cosas con las que en este momento de mi vida me siento muy identificada”, dijo Bárbara. “No es que sienta que yo salvo vidas, pero me identifico con lo que se mostrará en la serie. El momento en el que estoy ahorita hizo que conectara con el personaje que interpreto”, agregó.

Mori también se dio un tiempo de enviarle un mensaje a la Bárbara de hace 25 años:

“Primero, la regañaría, pero luego le pediría perdón por no tener el entendimiento que tengo hoy de la vida, por no haber accionado desde el lugar más integrado y luminoso, pero también creo que los errores que cometí a lo largo de mi vida me han enseñado lo fuerte que soy”, reveló la actriz.