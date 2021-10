No cabe duda de que “Rebelde”, la exitosa telenovela juvenil que fue estrenada en 2004, sigue vigente en la memoria de quienes siguieron la historia de un grupo de estudiantes del Elite Way School. Debido a la fama que alcanzó esta producción mexicana, que se convirtió en un fenómeno mundial, Netflix alista su remake, el cual arribará en 2022.

A raíz de que la serie llega más de 15 años después de la emisión del último capítulo, todos los personajes serán representados por una nueva generación de actores, por lo que la audiencia está ansiosa de conocer quiénes interpretarán a los protagonistas, en especial a Mia Colucci, una de las estudiantes más populares del colegio. Pues bien, te contamos que la sucesora de Anahí será Azul Guaita.

La noticia ha llevado a los fanáticos a volcarse a las redes sociales para indagar más sobre la joven actriz, quien ya tiene algunos melodramas en su haber, pero si en caso no sabes mucho sobre ella o solamente conoces su trabajo en los estudios de grabación, no te preocupes que te contamos todo lo que necesitas saber a continuación.

La talentosa actriz se está haciendo un nombre en el mundo del entretenimiento mexicano y ahora aparecerá en el remake de "Rebelde" (Foto: Azul Guaita / Instagram)

¿QUIÉN ES AZUL GUAITA, LA NUEVA MÍA COLUCCI DEL REMAKE DE “REBELDE”?

Azul Guaita dará vida a Mia Colucci, la hija de un prestigioso empresario de moda, cuya personalidad y belleza la convierten en una de las alumnas más populares del Elite Way School, pero en el remake se llamará Jana Cohen.

1. ¿DÓNDE NACIÓ Y CUÁNTOS AÑOS TIENE?

La actriz Azul Guaita nació en Ciudad de México el 21 de julio de 2001. Actualmente tiene 20 años y sus padres son argentinos.

2. ACTUÓ DESDE BEBÉ

Azul tuvo su primer contacto con el mundo de la actuación cuando era una bebé, exactamente cuando tenía un año. Ella era Juanita, la hija de Gaby Chávez en “Clase 406″. Asimismo, salió en varios comerciales.

Desde pequeña, la actriz era una fiel seguidora de "Rebelde". Aquí posando con las fotos de los actores de la serie en el Elite Way School (Foto: Azul Guaita / Instagram)

3. SE MUDÓ A REPÚBLICA DOMINICANA

Al poco tiempo, la familia de la actriz se mudó a República Dominicana, país donde vivió hasta los 17 años.

4. REGRESA A MÉXICO Y BUSCA OPORTUNIDADES EN LA ACTUACIÓN

Azul Guaita regresa a México y decidida a hacerse un nombre en el mundo de la actuación empieza a buscar oportunidades en el medio.

A la joven le gusta posar ante la cámara para compartir en sus fotografías con sus seguidores (Foto: Azul Guaita / Instagram)

5. PRODUCCIONES DONDE PARTICIPÓ

Su primer trabajo acreditado fue con el papel de Yolotl en la segunda temporada de la telenovela “Mi marido tiene familia” y luego en el melodrama “Soltero con hijas”. Asimismo, en las series web “La negociadora” y “Súbete a mi moto”.

6. ADMIRA A RBD Y ANAHÍ

En su cuenta de Instagram, Azul compartió una foto cuando era pequeña al lado de Anahí, ambas utilizaban el popular uniforme de Elite Way School.

La actriz cuando era pequeña posando al lado de Anahí, quien interpretó a Mía Colucci en "Rebelde" (Foto: Azul Guaita / Instagram)

7. INTERÉS POR LA MÚSICA

Además de la actuación, Azul Guaita tiene interés por la música. En entrevista con Las Estrellas, la muchacha dijo que ha conversado con el cantante Emilio Osorio para hacer un dueto. “En un futuro cercano quiero empezar con mi carrera musical”. Precisamente en el reboot de Rebelde, la actriz canta la primera estrofa del exitoso tema RBS.

8. TIENE UN COVER

La joven subió en su canal de YouTube un cover de la canción “Hallelujah”, que interpretó a capella cuando tenía 17 años.

9. AMANTE DE LA MODA

Al igual que Anahí, a la actriz Azul Guaita le apasiona la moda y viste un estilo muy juvenil en sus redes sociales.

10. EXTRAÑA A SUS PADRES

Para lograr sus sueños, Azul tuvo que dejar a sus padres en República Dominicana y enrumbarse a México, país donde vive sola. “Es difícil no estar con mis papás, no estoy acostumbrada; a veces, sí me llega la nostalgia, pero recuerdo que estoy haciendo lo que amo y sé que para hacer algo bueno tengo que hacer sacrificios”, dijo a Las Estrellas.

La joven no puede ocultar su tristeza por estar alejada de sus padres, quienes viven en otro país (Foto: Azul Guaita / Instagram)

11. SU PAPÁ NO ESTABA CONVENCIDO QUE SIGA ACTUACIÓN

La actriz contó que tuvo que convencer a sus padres para que viaje a su natal México a hacer lo que le apasionaba, pero no fue fácil, pues su padre quería que dé prioridad a los estudios. Fue así que le prometió no descuidarse y a la par llevar su carrera.

12. GRADUARSE FUE COMPLICADO, PERO NO IMPOSIBLE

Azul Guaita logró graduarse de la preparatoria, pero le fue complicado, toda vez que mientras estudiaba para los exámenes, también debía aprender sus guiones.

A la actriz le encanta la playa, pues tiene varias fotografías en ropa de baño junto al mar (Foto: Azul Guaita / Instagram)

13. REDES SOCIALES

La joven actriz es muy activa en sus redes sociales, donde sube fotos de su día a día. en Instagram se describe como una artista.

14. ROSTRO DE ALGUNAS MARCAS

La histrión de 20 años es rostro de algunas marcas como Lazarena, donde la vemos posando prendas y joyas.