“Avatar: The Last Airbender” tiene solo tres personajes que se muestran sangrando. Si bien la serie animada de Nickelodeon está dirigido a niños de siete años en adelante, esta contiene violencia de fantasía, la misma que se refiere a la ‘flexión’ que existe en el mundo de Avatar. Algunos de los personajes pueden controlar varios elementos (tierra, agua, fuego y aire) y usarlos en combate. El Bloodbending es una técnica que también se utiliza pero pese a ser aterradora, no muestra sangre como consecuencia.

Solo uno de los tres personajes de que sangran en “Avatar: The Last Airbender” resultó herido al doblarse. Las otras dos lesiones fueron causadas por fuentes no místicas, aunque ninguna de las heridas mostradas es gráfica o excesivamente sangrienta. En general, el programa es para toda la familia y su sucesor, “Avatar: The Legend of Korra” , también mantuvo la misma calificación. Aunque esta última era una serie un poco más oscura y madura, incluía pocas escenas sangrientas. Sin embargo, incluso la pequeña cantidad de sangre en ambos programas puede haber contribuido a una calificación más estricta en algunos países.

Polonia y Corea del Sur, por ejemplo, especifican que su clasificación de contenido para niños solo permite la violencia sin sangre. Ya sea debido a sangre u otro material objetable, “Avatar” y “The Legend of Korra” recibieron calificaciones más equivalentes a TV-14 en algunos países. Aun así, “Avatar” muestra solo tres personajes con heridas sangrientas y dos de los casos son muy breves. A continuación desvelamos más detalles al respecto.

LOS ÚNICOS PERSONAJES QUE SANGRAN EN “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”

1. Príncipe Zuko

La herida de sangre más visible en “Avatar” pertenece al Príncipe Zuko de la Nación del Fuego. En “Avatar: El último maestro aire” temporada 2, episodio 1, ‘El estado Avatar’, se puede ver a Zuko con varios rasguños en la cara, que supuestamente recibió de una pelea con su hermana, Azula, aunque esto no puede ser del todo cierto.

Zuko tenía el mismo patrón de rasguños en la cara de los tres episodios anteriores, comenzando en la temporada 1, episodio 18, ‘El Maestro Agua Control’. El comandante Zhao del Ejército de la Nación del Fuego planea asesinarlo con la ayuda de algunos piratas, que luego hacen explotar su barco. Zuko sobrevive, y la próxima vez que lo ve, está disfrazado en la nave de Zhao. Cuando se quita la máscara se revelan los rasguños en la frente, los labios, las mejillas y la nariz. Había pasado suficiente tiempo desde la explosión para que Zuko encontrara a Iroh, elaborara un plan y encontrara un uniforme para disfrazarse. Entonces, para cuando los espectadores vean las heridas de Zuko, es probable que hayan dejado de sangrar.

2. Aang

Más adelante en la serie, se muestra a Aang con una lesión similar que recibió de Azula, un poderoso maestro fuego. El pie herido de Aang en el final de la temporada 2, ‘El Gurú / La encrucijada del destino’, se parece mucho a los rasguños de Zuko: rojo, pero no goteando sangre. Cuando Aang entra en el estado Avatar y flota en el aire, Azula lo golpea con un rayo. Se puede ver una herida en forma de estrella en la planta de su pie cuando cae al suelo. La herida es reciente y probablemente sangrará incluso si no es un sangrado abrupto.

3. Appa

De los tres personajes que se muestran con heridas ensangrentadas, solo Appa tiene sangre saliendo visiblemente de su herida. La primera y más “gráfica” instancia de sangre en Avatar ocurre en la temporada 2, episodio 15, ‘Los días perdidos de Appa’, cuando el adorable bisonte del cielo de Aang lucha contra un jabalí. Durante la pelea, Appa rueda entre unas plantas grandes y espinosas. Después de que el jabalí huye, el bisonte volador arranca una de las espinas de su hombro, una pequeña cantidad de sangre sale de su herida y ruge de dolor. Es una escena breve, oscuramente iluminada, pero definitivamente se ve sangre.

