A pesar de idearse como una serie para niños, “Avatar: The Last Airbender”, también conocida como “Avatar: La leyenda de Aang” en español, aborda temas muy maduros e incluso pueden considerarse terroríficos hasta cierto punto. El mundo donde los humanos controlan los elementos puede ser divertido como escalofriante a la vez.

Así lo demostró un episodio que sirvió como una especie de celebración de Halloween. Aunque esta fiesta no existe dentro del mundo de “Avatar”, el programa de televisión de Nickelodeon logró crear una historia perfecta para esta época del año, contando la historia de uno de los personajes principales y terribles nuevos antagonistas.

Se trata del episodio 8 de la temporada 3 llamada “La Titiritera”, “The Puppetmaster” en inglés. En este capítulo Katara es la protagonista principal, aunque la atmósfera de todo el pueblo al que llegan el Avatar y sus amigos es bastante oscura. Resulta que muchas personas han desaparecido en esa parte de la Nación del Fuego.

Sin embargo, este no es el principal motivo por el cuál este episodio es considerado por Screenrant como el perfecto capítulo para ver en Halloween, sino por otras razonas más que justificables que dejaron a más de uno con la piel de gallina al darse cuenta del increíble poder de los maestros en “Avatar”.

EL PERFECTO EPISODIO DE “AVATAR” PARA HALLOWEEN: “THE PUPPETMASTER”

El episodio más terrorífico para ver en Halloween de "Avatar" (Foto: Nickelodeon)

En “The Puppetmaster”, el equipo Avatar se encuentra en una aldea de la Nación del Fuego cuyos habitantes han desaparecido misteriosamente cada mes durante la luna llena. Aang y sus compañeros son acogidos por Hama, la posadera de la aldea. Resulta que Hama guarda sus propios secretos: es una maestra agua de la Tribu Agua del Sur.

Ella promete enseñarle a Katara lo que sabe mientras Aang, Sokka y Toph investigan las desapariciones. Pronto descubren que la posadera está detrás de las desapariciones: Hama usa su técnica de Sangre Control para encarcelar a los aldeanos de la Nación del Fuego como venganza por el tiempo que pasó en una prisión.

El episodio más terrorífico para ver en Halloween de "Avatar" (Foto: Nickelodeon)

Lo que hace que “The Puppetmaster” sea un episodio de Halloween tan brillante es que contiene momentos aterradores y una construcción de la historia del mundo de “Avatar”. No es solo un especial de Halloween por el bien de Halloween. En cambio, utiliza tropos de terror para crear una historia genuinamente aterradora con relevancia en el canon.

“The Puppetmaster” toma muchos elementos del horror clásico, lo que lo convierte en el episodio perfecto para Halloween. El episodio comienza con una historia de fantasmas, que marca el tono de inmediato, y solo se vuelve más espeluznante a partir de ahí. Con las desapariciones de los aldeanos, los títeres acechando en los armarios de Hama e incluso algunos sobresaltos oportunos, se amplifica la tensión poco a poco.

El episodio más terrorífico para ver en Halloween de "Avatar" (Foto: Nickelodeon)

Y por sobre todo esto, el elemento más aterrador de todo este episodio es Hama y su Sangre Control. Desde el momento en que Hama sale del bosque oscuro, está claro que hay algo extraño en ella: encaja perfectamente en el tropo de terror de una anciana espeluznante con un pasado misterioso. Todo se revela cuando le presenta a Katara la Sangre Control, que es la versión perfecta de “Avatar” en la posesión de los cuerpos.

Los movimientos espasmódicos combinados con la pérdida de autonomía corporal crean uno de los momentos más escalofriantes en un programa de televisión para niños. Dando más crédito al episodio, el mismo tiene consecuencias importantes en el universo “Avatar”. La Sangre Control reaparece en la temporada 3, episodio 16, “The Southern Raiders”, cuando Katara lo usa en su búsqueda para encontrar al soldado que mató su madre.

El episodio más terrorífico para ver en Halloween de "Avatar" (Foto: Nickelodeon)

Es un recordatorio de que existe este poder aterrador, así como una prueba de hasta qué punto Katara está dispuesta a ir para vengar a su madre. La Sangre Control también es fundamental para la primera temporada de “The Legend of Korra”, ya que presenta tres nuevos maestros en esta disciplina que son enemigos.

La reintroducción de la Sangre Control en “La Leyenda de Korra” cambió por completo el curso de la primera temporada, expandiendo un aspecto fascinante de la serie original y llevando esta aterradora habilidad a nuevas alturas. Incluso en un momento parece que esta habilidad supera al mismo Avatar, pero Aang usa su Estado Avatar para salvarse.

El episodio más terrorífico para ver en Halloween de "Avatar" (Foto: Nickelodeon)

Aunque es un especial de Halloween, “The Puppetmaster” no está aislada del resto de la serie como sería con el especial de Halloween de “Los Simpsons”. El episodio equilibra perfectamente servir para sustos y el tener bases para futuras historias ambientadas en este mundo.

Gracias a su dominio del tono y su torsión de tópicos de terror para encajar en el universo “Avatar”, “The Puppetmaster” se destaca no solo como un episodio perfecto de Halloween, sino como uno de los mejores episodios de “Avatar: The Last Airbender”.

El episodio más terrorífico para ver en Halloween de "Avatar" (Foto: Nickelodeon)

VIDEO RECOMENDADO

El piloto de “Avatar: The Last Airbender” era muy diferente al primer capítulo de la serie

El piloto de "Avatar: The Last Airbender" era muy diferente al primer capítulo de la serie