¡Atención fans! 'Coraje el perro cobarde' regresaría con una precuela según su creador

Parece que las súplicas de los fans fueron escuchadas. El creador de la exitosa serie de Cartoon Network , 'Coraje el perro cobarde', reveló que se encuentra trabajando en una precuela del temeroso personaje.

'Coraje el perro cobarde' es una de esas caricaturas de la televisión que supo ganarse una gran cantidad de fans por sus capítulos con temáticas extrañas y divertidas, muchas de ellas con moralejas interesantes y algo complejas para una serie animada pensada para niños.

Es por esta razón que miles de seguidores mostraron su amor por el perro rosado y sus excéntricos dueños. Amor que fue contestado por John R. Dilworth, creador de la serie, en un esperanzador post de Facebook.

"A todos nuestros fans de 'Coraje'... Estoy profundamente conmovido por el amor por nuestro programa. Estoy agradecido de que nuestro talentoso equipo pudo hacer algo bueno en el mundo. Tengo noticias prometedoras... Esperamos comenzar el desarrollo de una posible precuela de CCD (abreviatura de 'Courage the Cowardly Dog') titulada "Before Courage" para Boomerang. Manténganse al tanto de lo que se pueda saber. Quién sabe qué sucederá (o continuen escribiendo CN [Cartoon Network] para seguir transmitiendo CCD). Su amigo, Dilly", es el mensaje que apareció en su cuenta de Facebook.

Esta serie animada se trasmitió por primera vez en 1999 y no dejó de presentar episodios hasta el 2002. En total llegó a tener 53 episodios y un especial, once años después, llamado 'The Fog of Courage'.

Luego pasó a formar parte de las caricaturas de antaño y con las que muchos crecieron, en el canal alterno de Cartoon Network, Boomerang. Ahora solo queda esperar para ver de nuevo al perro cobarde más valiente de las series animadas.