La usurpadora es una de las telenovelas más exitosas de los años 90. Protagonizada por Gabriela Spanic en un papel doble junto con Fernando Colunga, la ficción de Televisa se ganó rápidamente la aceptación del público y hoy, 22 años después de su estreno, es recordada con mucho cariño como una de las favoritas de la pantalla chica.

En el melodrama mexicano, Gabriela Spanic interpretó dos papeles: por un lado, a la despiadada e interesada Paola Bracho y por el otro a Paulina Martínez, una joven de condición humilde. La actriz venezolana alcanzó la fama mundial al protagonizar la ficción.

La usurpadora es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía para Televisa en 1998 (Foto: Instagram)

Mientras que Fernando Colunga dio vida a Carlos Daniel Bracho, un hombre de una familia acomodada que es despreciado por su esposa Paola Bracho y termina enamorándose de su cuñada Paulina. Cuando el actor estelarizó la ficción, ya era un conocido galán de telenovelas a sus 32 años.

Sin lugar a dudas, el reparto de la telenovela fue de primera. A más de dos décadas de “La Usurpadora”, muchos se preguntan sobre la vida de sus protagonistas. Especialmente de Fernando Colunga ¿Qué hace y cómo luce ahora el actor? Aquí te lo contamos.

"La Usurpadora" estuvo protagonizada por Gabriela Spanic en un papel doble junto a Fernando Colunga (Foto: Instagram)

ASÍ LUCE AHORA FERNANDO COLUNGA, 20 AÑOS DESPUÉS DE “LA USURPADORA”

En 1998, Fernando Colunga protagonizó “La usurpadora” junto a la actriz venezolana Gabriela Spanic, dando vida a Carlos Daniel Bracho. Por esa época, el actor mexicano ya había liderado varias novelas que fueron un éxito televisivo.

Hoy, a sus 54 años, Fernando Colunga es uno de los actores más exitosos de México y Latinoamérica. Tiene una amplia carrera, en las que ha trabajado en múltiples telenovelas, series y películas consolidándose como uno de los actores mexicanos más importantes.

Colunga formó parte de Televisa, la empresa en la que debutó en 1988 con la telenovela Dulce Desafío y en la que logró éxito internacional gracias a títulos como María Mercedes, María la del Barrio, La Usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor Real, Alborada y Soy tu dueña.

Fernando Colunga ha participado en múltiples telenovelas, series y películas (Foto: Instagram)

Sin embargo, el actor terminó su relación laboral con Televisa y se incorporó a la cadena Telemundo. A finales de enero de 2020, la empresa anunció la incorporación de Colunga a sus filas con un proyecto relacionado con Jesús Malverde, un bandido del siglo XIX que es venerado hoy en algunos lugares de México como si fuera un santo.

Cabe señalar que Fernando Colunga había estado alejado de la escena pública desde el final de Pasión y Poder, otra producción de Televisa en la que apareció entre 2015 y 2016. Sin embargo, reapareció en 2019 para anunciar su trabajo como productor en el Cana Dorada International Film Festival, en República Dominicana.

Por supuesto, el actor fue una de las figuras del festival, en donde pudo reencontrarse con Aracely Arámbula, con quien protagonizó hace casi 20 años la telenovela “Abrázame muy fuerte”.

Hoy, a sus 54 años, es uno de los artistas más importantes de la televisión en México y Latinoamérica (Foto: Instagram)

LAS CONFESIONES MÁS ÍNTIMAS DE FERNANDO COLUNGA

Durante toda su carrera, de más de tres décadas, Fernando Colunga siempre ha cuidado al máximo cualquier detalle sobre su vida privada. Es poca la información que se tiene del actor en ese aspecto y menos son las imágenes de él con alguna pareja.

En medio de todo ese misterio, Colunga reveló el año pasado que tiene pareja y habló del por qué no se ha convertido en padre.

“Mi vida privada, no es que no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados. Mira, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me guste decir, ‘¡aquí estoy!, me tiene que tratar así o asá’ y creo que, gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa, me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida”, explicó en una entrevista para la televisión dominicana.

De joven, inició estudios de ingeniería civil, tuvo una ferretería, fue concesionario de autos, trabajó como administrativo y de barman, pero siempre tuvo la intención de ser actor (Foto: Instagram)

Además, el actor comentó que no le gustan las redes sociales porque no tendría el tiempo adecuado para atender a sus fans como se merecen y sobre la posibilidad de formar un familia, comentó que no es tema descartado.

"Nunca lo he dejado de lado, lo que pasa es que, en verdad, esto a veces es muy complicado, no es tan fácil, yo no soy la persona más sencilla del mundo, evidentemente, la gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad que estamos siempre pensando qué hacer y eso para la gente que no es de este medio, a veces, es difícil de entender, sobre todo, los horarios", detalló.

También el actor confesó en una entrevista con Un Nuevo Día sobre las características que busca en una mujer. “Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”.

Hoy, a sus 54 años, es uno de los artistas más importantes de la televisión en México y Latinoamérica (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

“La usurpadora”: las diferencias entre la telenovela de 1998 y el remake de 2019