Salma Hayek ha protagonizado memorables películas de Hollywood, logrando alcanzar la cima del éxito. Antes de ser una celebridad mundial, la intérprete formó su carrera desde abajo, luchando para obtener sus primeros personajes. De hecho, recientemente, el también actor Ariel López Padilla recordó la época en la que fue su profesor en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, y contó que una oportunidad, tuvo que reprobar a la actriz mexicana.

En los años ochenta, Hayek logró su primer papel en la telenovela “Nuevo amanecer” (1988), pero fue recién en 2002 cuando obtuvo el trabajo más importante de su carrera, cuando interpretó a Frida Kahlo. Ya tiempo atrás había aparecido en la pantalla, primero en “Nuevo amanecer”, donde interpretó a Fabiola Ramírez; luego “Teresa”, en 1989, haciendo del personaje principal de la historia. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso.

¿Qué pasó entonces en el Centro de Capacitación Artística de Televisa? López Padilla contó la anécdota en Tv y Novelas, en la que confesó que cuando Salma Hayek era su alumna reprobó su clase, hecho que tiempo después la actriz consagrada le reclamó.

Salma Hayek ha protagonizado memorables películas de Hollywood, logrando alcanzar la cima del éxito (Foto: AFP)

POR QUÉ ARIEL LÓPEZ PADILLA REPROBÓ A SALMA HAYEK EN EL CEA

Según relató el actor en Tv y Novelas, durante sus años de docente en el Centro de Educación Artística (CEA) dio una clase llamada Técnicas de danza aplicadas a la actuación, con un método que él desarrollo con su extensa carrera. En uno de sus cursos, tuvo como alumna a Salma Hayek, pero “solo fue a una clase y después al examen final, y la reprobé”, recordó López Padilla.

Lejos de desanimar a la actriz veracruzana, Hayek, según cuenta el actor, lo tomo con diversión y respetó la decisión de su profesor. Pero eso no impidió que muchos años después, en un encuentro que tuvieron, la intérprete le reclamara por ello.

“Ella tenía buen sentido del humor, no lo tomó personal, ya estaba encaminada a hacer su carrera. Cuando nos reencontramos fue la anécdota, me dijo ‘¡Va a ver! Me reprobó, eh’. Le comenté ‘¿cómo te iba a pasar, si nunca fuiste?’. Quedó como chiste personal entre ella y yo”, relató.

En otro momento, Padilla recordó que en 1988, llevaba la danza como principal carrera, por lo que no sabía que Hayek ya estaba siendo una de las mujeres reconocidas dentro de la industria de los espectáculos en México. Asimismo, se mostró orgulloso de su exalumna y, a la vez, agradecido por cómo ella logró abrir el camino para que otros mexicanos triunfaran en Hollywood.