La fea más bella fue el remake más exitoso que tuvo la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. La historia mexicana protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil llegó a tener mucho rating, ya que la química entre los actores le daba mucha frescura al melodrama.

Pero no todo era color de rosa, ya que la actriz contó que tuvo muchos problemas para interpretar a la recordada Letty, ya que la productora Rossy Ocampo estaba encantada con ella; sin embargo, Televisa le negaba la oportunidad por que trabajaba en La Parodia y El Privilegio de Mandar.

Esta difícil situación más la baja autoestima que tenía, la hicieron sentir que no valía nada y que podía perder todo lo que había cosechado gracias a su trabajo. Pero de un momento a otro, tomó la decisión de dejar las demás producciones y apostar por “La fea más bella” y sin duda, no se equivocó.

Ya han pasado 14 años desde que se estrenó la telenovela y Angélica Vale ha confesado que aquella época no era muy bonita, pero esta oportunidad la ayudó a crecer como persona.

LA BAJA AUTOESTIMA DE ANGÉLICA VALE EN LA FEA MÁS BELLA

Angélica Vale también ‘confesó’ que en ese entonces sentía baja su autoestima. Incluso aseguró que no tenía ni el autoestima que su personaje tenía en un principio.

“O sea, yo sabía que no estaba tan fea ni tan poco depilada como ‘La fea más bella’, mi querida ‘Lety Padilla Solís’, pero creo que la del problema era yo porque yo no tenía la autoestima de ‘Lety’, al principio de la telenovela porque ‘Don Fernando’ acaba con ella, pero yo no tenía la autoestima bien, yo no sabía quererme”, indicó.

Explicó que entre más la trataban mal, más se le gustaba estar con alguien o en el lugar tóxico: “La verdad es que mi autoestima estaba en el suelo, muy mal, yo no me quería nada, mientras más me trataban como trapo, ah, más me gustaba estar ahí”, contó.

También reveló que fue gracias al director Salvador Garcini que su autoestima empezó a mejorar durante las grabaciones.

“Todas esas pláticas de ‘te tienes que querer y tienes que sentir amor propio’, todo eso fue por un problema que yo tenía de autoestima y el que me salvó fue Salvador Garcini a quien amo profundamente, fue quien me salvó, el que me ayudó a empezar todo este milagro que cambió mi vida que son mis hijos, obviamente todo tuvo que ver con que yo me quisiera, que entendiera quién era yo, con que me aceptara y de ahí pues ya conocí a mi marido y llegaron mis dos hijos, que era lo que más deseaba, ser mamá”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

“Yo soy Betty, la fea”: ¿por qué todos buscan el capítulo 251 en Netflix?

“Yo soy Betty, la fea”: ¿por qué todos buscan el capítulo 251 en Netflix?