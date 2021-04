Durante más de tres décadas, el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ha sido todo un misterio. Lo último que se supo de ella fue en la década de los 80 cuando, después de separarse de su esposo, viajó a España para ver a su hijo, pero desde ese momento se le perdió el rastro.

Si bien, la temporada dos de “Luis Miguel, la serie” nos hace ver que murió, aunque no detalla a manos de quién: de Luisito Rey o Tito Gallego, padre y tío del cantante respectivamente; el actor Andrés García cree saber dónde está la progenitora de ‘El Sol de México’.

Tras perderle el rastro a su madre, El 'Sol de México' emprendió una búsqueda incansable. (Foto: lmxlmiguel / Instagram)

EL PARADERO DE MARCELA BASTERI, SEGÚN ANDRÉS GARCÍA

El galán de telenovelas de antaño reveló que Basteri podría estar enterrada en la casa de Las Matas, en España; a esta conclusión llegó, al recordar que en una oportunidad el mismo Luisito Rey le pidió ayuda para “desaparecer” a su entonces esposa, algo a lo que se negó, y alertó al artista de las intenciones de su padre.

“Tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá. Cuídala porque este c*brón ya se lo pidió a Durazo y me lo pidió a mí; a lo mejor encontró alguien por ahí que lo ayude”, contó en agosto de 2020 a ‘Venga la alegría’.

Ahora Andrés García detalló en entrevista con ‘Ventaneando’ por qué piensa que los restos de la madre del intérprete ‘Culpable o no’ están en dicho inmueble. “En una ocasión estando en España con Luisito Rey me enseñó una casa muy bonita que habían comprado en Madrid. Luego mandó a llamar al cuidador de la casa porque no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo. Me la quería presumir [la casa], hubo que esperar como 40 minutos a que el cuidador apareciera, me extrañó que él no tuviera llaves de la casa que luego vi que era muy bonita que estaba en la provincia Las Matas”.

El 'Sol de México' junto a sus padres. (Foto: @lmxlmiguel / Instagram)

Mientras visitaba la vivienda él notó una actitud extraña en Luisito Rey y el cuidador. “Él se empieza a poner nervioso, Luisito, venía con él su hermano y el cuidador que ya había aparecido, decía: ‘Ya la vieron, ya vámonos’ ¿cuál es la prisa? Déjenme ver la casa bien. Se empiezan a poner nerviosos en la alberca que estaba en el jardín, dijeron que ya nos fuéramos. [Le pregunté] ‘¿A qué viene esta actitud?’. El cuidador dice: ‘¿Ya cerramos Don Luis? Ya no se le abre a nadie’ como si hubiera ahí un tesoro o algo muy tenebroso. Estaba nervioso, lo conocía muy bien y estaban los tres muy nerviosos”.

Asimismo, contó que al escuchar sobre los rumores de la desaparición de Marcela Basteri pensó que la habían “desparecido” y que posiblemente sus restos estaban en la casa de Las Matas. “Cuando salgo, yo digo: ‘Aquí pasó algo muy tenebroso, muy feo’. Nerviosos anduvieron el camino, siempre he tenido mucho instinto y me quedé con que ahí había pasado algo y ellos lo saben. Un año después empieza el run, run de que a lo mejor Marcela no vuelve a aparecer, empiezan las declaraciones de ellos, las indagatorias y siempre me quedé pensando: ‘¿No será esa casa dónde le hicieron algo a Marcela y a lo mejor ahí la enterraron?’”, recordó.

Aunque reconoce que sólo tiene sospechas y nada está confirmado, le corresponde a las autoridades investigar para saber la verdad.