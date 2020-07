RBD siempre será recodado como una de las mejores bandas de pop mexicano de los años 2000. Todo lo que hagan Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckerman generará noticia y emocionará mucho a sus más fieles seguidores.

La última vez que se les vio juntos a todos los integrantes del recordado grupo fue el diciembre de 2019. Una fotografía donde todos estaban abrazados como una gran familia se volvió viral y desde ese momento, se ha logrado ver que de vez en cuando, los actores se comunican entre si y generan mucha nostalgia entre los fans.

Justamente este reencuentro hizo que Anahí invite a Christian Chávez a su podcast “Estanahí” y sin duda, fue toda una revolución, ya que contaron anécdotas sobre lo que vivieron mientras grababan Rebelde, los detalles menos desconocidos de lo que fue RBD y todo sobre el reencuentro que tuvieron después de 10 años con todos los demás integrantes del grupo.

La recordada 'Mía Colucci y el querido ’Giovanni Méndez’ fueron tan trasparente que confesaron que no todas las canciones que cataban eran sus favoritas, habían algunas que en realidad les daba mucha pena interpretar.

¿QUÉ CANCIONES NO LE GUSTABAN A ANAHÍ Y CHRISTIAN CHÁVEZ?

Hace un tiempo, Anahí se lanzó a la aventura con su podcast “ESTANAHÍ" junto a su hermana Marichelo y hace unos meses tuvo como invitado a su amigo Christian Chávez.

Durante la conversación, los artistas hablaron de muchas anécdotas que vivieron juntos desde que compartieron roles en “Clase 406” y luego en “Rebelde”.

También contaron muchos secretos sobre RBD y fue en ese momento en que ambos confesaron que había canciones que les daba “oso” cantar.

“Había (canciones) divertidas y había otras que nosotros no entendíamos”, dijo Anahí durante el podcast. “Por ejemplo, ‘Futuro exnovio’ era como de ‘¡qué oso esa canción!’, pero ¿sabes cuál era la que más pena nos daba cantar a todos? ‘Liso y sensual’”

Un dato que seguramente no sabías de Anahí es que no soporta pronunciar la palabra “Cabello” razón por la que le avergonzaba cantar el tema “Liso y Sensual”

“¿Qué es eso? ¿Carlos Lara por qué nos hiciste eso?. Yo no puedo con la palabra cabello, no puedo, entonces cada vez que cantabas el coro (debían decir) ‘Y todo su cabello’”., dijo Anahí.

Pero no todo era malo con las canciones de RBD, también existen temas de esta agrupación que los integrantes amaban cantar, Anahí reveló que sus canciones favoritas eran las siguientes:

“‘Sálvame’, top one. Además, es el himno que más tocó mi corazón en toda esa época y lo sigue tocando; ‘Ser o parecer’, la amo, ‘Rebelde’ porque es la bandera; me encanta ‘Algún día’ y en los conciertos como que la sentía mucho y ‘No pares’, que también era un himno padrísimo”.

Por su parte Christian Chávez reveló que entre sus canciones favoritas era la de “Sálvame” pues habla de muchas cosas.

“‘Aún hay algo’, me gustaba muchísimo; ‘Solo quédate en silencio’ también se me hace una canción buenísima; ‘Sálvame’ habla de muchísimas cosas… es un himno que te hace salir; ‘Ser o parecer’ creo que es una canción feliz. La verdad es que todas las canciones tenían algo especial y eran divertidas, además, mostraban la personalidad de cada uno de nosotros, y ‘Rebelde’”.

¿CÓMO SE PLANEÓ EL REENCUENTRO DE LOS EX RBD?

El inolvidable ‘Diego Bustamante’ de la exitosa telenovela juvenil “Rebelde” reveló algunos detalles detrás del emotivo reencuentro en una entrevista de enero para el programa radiofónico “Yordi en Exa”.

“La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales pero dijimos es momento de vernos. De hecho, ‘Poncho’ fue el que nos habló a todos y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’. Entonces dijimos, ‘vamos a cotorrear como cuates sin expectativa alguna’”, compartió el actor mexicano de 33 años, revelando así que fue Alfonso Herrera el que dio el primer paso para que pudiera llevarse a cabo el esperado reencuentro.

Según Christopher Uckermann, “fue una cena muy emocional” en la que hablaron mucho y pudieron conocerse desde otra perspectiva, con la madurez que da el paso de los años.

“En realidad cotorreamos mucho. Fue una cena muy emocional, conocernos desde otra perspectiva, porque en la locura conoces al otro, pero ya ahorita en la madurez, de qué aprendió cada uno, lo que te decía ya con sus familias, y todos hemos crecido, hemos evolucionado”, detalló Uckermann.

También confirmó que todos lloraron por verse después de tanto tiempo y por recordar todo lo bueno que vivieron mientras fueron parte de “Rebelde” y RBD.

“Lágrimas como tal, algo así muy dramático no, pero sí fue algo muy bonito. Incluso yo lo mencioné en la cena, creo que la vida nos juntó por algo en algo tan grande”, respondió.

DISCOGRAFÍA DE RBD

Álbumes de estudio

2004: Rebelde

2005: Nuestro amor

2006: Celestial

2006: Rebels

2007: Empezar desde cero

2009: Para olvidarte de mí

Álbumes en vivo

2005: Tour Generación RBD en Vivo

2006: Live in Hollywood

2007: Hecho en España

