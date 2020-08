No es extraño que durante las grabaciones de una telenovela, los realizadores decidan cambiar a una actriz o actor por otra/o, incluso si son protagonistas de la historia. Esto ocurre por muchas razones que veces no se le explica al espectador, pero en otras sí. Como cuando Ana Patricia Rojo reemplazó a Edith González en “Mujer de madera”.

En la exitosa telenovela de Televisa “Mujer de madera”, Edith González era la protagonista; sin embargo, casi en la mitad del programa televisivo, la actriz mexicana quedó embaraza y decidió salir de la telenovela. Es allí que fue reemplazada por Ana Patricia Rojo.

Recientemente, en una transmisión vía redes sociales, la querida Ana Patricia Rojo recordó la vez que tuvo que reemplazar a la fallecida actriz. ¿Qué dijo Rojo? A continuación todos los detalles al respecto.

Ana Patricia Rojo y Edith González, protagonizaron en diferentes momentos la telenovela Mujer de madera. (Foto: Instagram/Ana Patricia Rojo | AFP)

LA VEZ QUE ANA PATRICIA ROJO DEBIÓ REEMPLAZAR A EDITH GONZÁLEZ

Durante el ‘live’, la actriz mexicana de ascendencia peruana y canaria reveló lo complicado que fue para ella reemplazar en su momento a Edith González como protagonista de la telenovela “Mujer de madera” (2004).

“Entrarle a un reto como el que fue entrar en una telenovela que se estaba transmitiendo en el horario estelar con todas las condiciones que todos sabemos, con una protagonista tan querida y tan amada con fue Edith González, que en paz descanse, fue muy complicado”, admitió.

“Tuve que lidiar con muchos inconvenientes, con muchas cosas muy complicadas pero creo que fue un proyecto que me hizo crecer mucho como persona, que me hizo crecer mucho ante las adversidades y ante las dificultades y que me ha hecho querer más que nunca a la gente que me ha apoyado y que me ha acompañado a lo largo de la vida”, agregó la actriz, según reporta People en Español.

Ana Patricia Rojo y Edith González cuando ambas trabajaron en 'Mujer de madera'.

¿CÓMO REACCIONÓ LA AUDIENCIA CON EL REEMPLAZO?

La audiencia no estuvo contenta con el cambio pues consideraban que lo único que Ana Patricia tenía en común con Edith era el color de cabello. Otros señalaban que era difícil reemplazar a la fallecida intérprete.

Por otro lado, algunos televidentes señalaban que Rojo era una excelente actriz, pero no concebían la idea de verla como el personaje bueno de la historia después de interpretar a tantas villanas en la pantalla.

El productor de la telenovela, Emilio Larrosa, reveló entonces que Edith González había ocultado su embarazo hasta los cinco meses, lo que ocasionó que la historia tuviese intempestivamente ese cambio.