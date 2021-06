El estreno de la cuarta temporada de “Stranger Things” ha generado una gran expectativa entre los usuarios de Netflix; sin bien la inclusión en su catálogo no tiene fecha establecida, los creadores de la serie han revelado la llegada de nuevos actores al elenco. Una de ellas es la actriz Amybeth McNulty, conocida por protagonizar “Anne With an E”.

MÁS INFORMACIÓN: Gaten Matarazzo revela cuándo podría estrenarse la cuarta temporada

El Geeked Week fue el evento perfecto para dar la noticia. A través de un video, los hermanos Duffer, creadores y guionistas de “Stranger Things”, confirmaron el ingreso de Amybeth McNulty en el papel de Vickie, una genial y persuasiva nerd de banda, que llama la atención de uno de los protagonistas.

También se ha confirmado el ingreso de otros actores como Myles Truitt que interpretará a Patrick, Regina Ting Chen como la sra. Kelly y Grace Van Dien en el papel de Chrissy. Todos ellos aparecerán en la nueva temporada de la serie de suspenso y ciencia ficción. Pero, conozcamos un poco más de Amybeth McNulty.

Amybeth McNulty, protagonista de "Anne With an E", se suma al reparto de "Stranger Things". (Foto: @amybethmcNulty/Netflix)

QUIÉN ES AMYBETH MCNULTY

Tras conocerse el anuncio de su incorporación a la ficción, Amybeth McNulty dijo: “Hola. Estoy muy emocionada por unirme al elenco. Estoy muy emocionada por estar en el Upside Down. Nos vemos muy pronto en la pantalla”.

Sobre Amybeth McNulty, se sabe que la actriz nació en Donegal, Irlanda, el 7 de noviembre de 2001. Actualmente tiene 19 años, pero desde los 15 años saltó a la fama, tras interpretar a Anne Shirley en la serie de Netflix “Anne with an E”, basada en la novela de 1908 “Ana de las tejas verdes”, de Lucy Maud Montgomery.

Uno de los datos curiosos de su corta vida es que McNulty nunca asistió a la escuela, pues fue educada en su casa junto a la naturaleza. Sin embargo, eso no le impidió desarrollar una gran inteligencia y un espíritu crítico.

(Foto: Amybeth McNulty/Instagram)

Su primer trabajo principal fue en la obra musical “The Sound of Music” como Marta von Trapp. La presentación fue en el Regent’s Park Open Air Theatre de Londres, Inglaterra. McNulty ha actuado también en las series “One Clean Break”, “Agatha Raisin” y “The Sparticle Mystery”.

La actriz participó en la película “Morgan”, como el personaje principal a la edad de 10 años. También fue parte de la cinta “Maternal”, dirigida por la actriz Megan Follows, como Charlie McLeod. Actualmente esta película se encuentra en un proceso de posproducción.

QUIÉN ES EL NOVIO DE AMYBETH MCNULTY

Amybeth McNulty está completamente enamorada desde hace un año. Su novio es Louis Hynes, un actor londinense de 18 años. El joven es conocido principalmente por su papel de Klaus Baudelaire en la serie de televisión “A Series of Unfortunate Events”. Además, se dedica a la música y muchas de sus canciones sirvieron para los videos que subió la actriz.

FOTOS DE AMYBETH MCNULTY

(Foto: Amybeth McNulty/Instagram)

(Foto: Amybeth McNulty/Instagram)

(Foto: Amybeth McNulty/Instagram)

(Foto: Amybeth McNulty/Instagram)