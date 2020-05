“Kara Sevda” (“Amor eterno” traducida al español) es una telenovela turca que se convirtió en un éxito internacional, llegó a decenas de países y se tradujo a más de 50 idiomas. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son los protagonistas de esta historia, estrenada originalmente en 2015 en Turquía y que hoy se mantiene entre las ficciones más populares en el mundo de la televisión en español.

Sus altos índices de audiencia le permitieron obtener el galardón a la mejor telenovela en los premios Emmy Internacional en 2017. La ficción fue producida en 2015 por Ay Yapim y emitida por el canal turco Star TV. Tiene dos temporadas, con un total de 74 episodios en su transmisión original.

Neslihan Atagül tiene 27 años y es una de las actrices turcas más populares en su país y el mundo (Foto: Instagram)

Además de su potente historia de amor, uno de los grandes atractivos de esta telenovela es el dúo compuesto por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Los actores son estrellas de fama internacional, lo que ha despertado indudablemente el interés del público por su vida privada, en especial por conocer quiénes son las parejas de los intérpretes en la vida real.

¿CÓMO NESLIHAN ATAGÜL CONOCIÓ A SU ESPOSO, KADIR DOGULU?

Neslihan Atagül se encuentra felizmente casada desde hace varios años con Kadir Dogulu, uno de los actores más exitosos de Turquía. En octubre de 2013, Atagül empezó a salir con Kadir Doğulu, su coprotagonista en “Fatih Harbiye”. Se comprometieron en noviembre 2015 y se casaron ocho meses después, en julio 2016.

Ese año fue agridulce para la protagonista de “Kara Sevda” ya que en enero vio cómo su padre fallecía repentinamente lo que supuso uno de los mayores golpes en la vida de Neslihan Atagül.

Aunque fue un momento difícil, Neslihan Atagül pudo sobrellevar la situación gracias al apoyo de su pareja. Ellos se conocieron cuando protagonizaron la telenovela “Fatih Harbiye”. En una entrevista al programa ‘Turki Extra’, el actor dio detalles de su relación con Atagül, a quien empezaba a conocer.

Pese a los diez años que los separan, Neslihan y Kadir forman una de las parejas más estables del mundo artístico turco (Foto: Instagram)

"Siempre me han preguntado sobre mi asociación con Neslihan. No respondí Sí ni No", así que no quiero dar esa respuesta ahora. En a entrevista que se realizó en el 2014, el actor dijo que “Neslihan Atagül es muy valiosa para mí".

La química entre ellos trascendió la pantalla, se hicieron grandes amigos y comenzaron una relación. Luego, se casaron en el 2016, desde entonces la pareja vive feliz y comparte su amor a través de las redes sociales con fotografías que demuestran la ternura y el respeto que se tienen.

¿QUÉ HACEN NESLIHAN ATAGÜL Y SU ESPOSO KADIR DOGULU DURANTE LA CUARENTENA?

Al igual que otros actores turcos, la protagonista de Kara Sevda (Amor eterno) pasa estos días de cuarentena en su casa. Casada con el también actor Kadir Dogulu desde hace cuatro años, la pareja aprovecha el confinamiento para descubrir y aprender cosas en casa.

Así lo explicaron a través de una conexión en directo en sus redes sociales. Además, Neslihan ha querido compartir también con sus seguidores de Instagram la faceta de dibujante de su esposo, diez años mayor que ella y de quien se enamoró después de haber trabajado juntos en la serie “Entre dos amores”.

La bella actriz turca ha publicado además en su Instagram una fotografía suya donde se la puede ver relajada en la cocina de su casa, intentando transmitir tranquilidad y paciencia a sus conciudadanos durante este difícil momento de crisis.

"Cultivamos el jardín y pasamos este proceso con nuestros perros y pollos", dijo Atagül durante su conexión en directo y sorprendiendo con su look intelectual gracias a unas simpáticas gafas de fina moldura dorada.

En realidad, fue su marido, Kadir Dogulu, actor muy seguido y exitoso en su país, quien inició la conexión a través de las redes para hablar con sus fans sobre su experiencia en estos días de cuarentena.

El intérprete estaba explicando en directo que intenta aprovechar estos días para desarrollar su curiosidad y aprender cosas nuevas y, tras contar que su mujer y él están poniendo en práctica un proyecto de reciclaje en casa destinado a no desperdiciar ningún desecho sino reconvertirlos en compostaje, apareció Neslihan por detrás de su esposo y se unió a la conversación. “Leo mucho e investigo sobre diversos asuntos”, añadió.

En octubre de 2013, Atagül empezó a salir con Kadir Doğulu, su coprotagonista en “Fatih Harbiye” (Foto: Instagram)

