En el año 2000 las telenovelas juveniles marcaron tendencia en esta parte del mundo, una de las más representativas de la época fue “Amigas y Rivales”, protagonizada por Adamari López, Ludwika Paleta, Michelle Vieth, Gabriel Soto, entre otros actores. Mientras que Joana Benedek fue la villana por excelencia de la historia, logrando ganarse el cariño de los mexicanos.

Joana Benedek ya era un rostro conocido cuando participó en “Amigas y Rivales”, la actriz interpretó a varias villanas de telenovelas de la época. La vimos encarnar a mujeres seductoras y malvadas que le hacían la vida de cuadritos a los protagonistas. La interprete rumana comenzó su carrera en 1989 cuando se convirtió en la villana de la telenovela venezolana “Rubí rebelde”.

Fue en 1998 que viajó a México para seguir su carrera en televisión, su primer proyecto fue ‘Angela’ donde, otra vez, fue la malvada de la historia. La actriz siguió su carrera en Televisa con sus actuaciones en Mujeres Engañadas (1999), Amigas y Rivales (2001), Mi gorda bella (2002), De pocas, pocas pulgas (2003) Barrera de amor (2005), La fea más bella (2006), Destilando amor (2007) hasta sus últimos proyectos en Hasta que el dinero nos separe (2009) y Dos hogares (2011).

Fue precisamente en el año 2011 cuando realizó su última actuación. Desde este momento la actriz rumana desapareció de la farándula. Sus fanáticos siempre la recuerdan con cariño y se preguntan qué pasó con la popular villana de telenovelas. En el 2019, Joana Benedek habló de la razón que la llevó al retiro y detalló lo que ha hecho durante sus nueve años de ausencia en la televisión.

¿POR QUÉ JOANA BENEDEK SE RETIRÓ DE LAS TELENOVELAS?

Joana Benedek se convirtió en una de las villanas más reconocidas de la televisión mexicana, sin embargo, decidió tomar un camino lejos de las telenovelas y los reflectores para explorar el mundo de las terapias espirituales, como el Reiki.

“Yo sentí la necesidad en el 2012 de retirarme, de aislarme y de irme. Me fui unos cuantos años en Europa. Estudié todo lo que te puedes imaginar. Energía universal a través de chakras, reiki”, contó en 2019 durante una entrevista para el programa Intrusos.

“Me fui unos cuantos años, estuve en Europa, en Italia, en Rumania, en España. Estudié todo lo que te puedes imaginar. No sé cuántas iniciaciones. En energía universal a través de chakras, reiki angélico, la comunicación con el doble cuántico”, agregó.

En aquella conversación, Joana Benedek dijo que no descarta volver a las telenovelas, pero no lo hará hasta que no llegue un personaje que le guste. “Lo que yo estoy esperando es un personaje de impacto, eso es lo que me gustaría aportar, porque el enfoque quieras o no va a ser diferente, porque yo soy diferente, mi energía es diferente”, aseguró.

Por el momento, la actriz realiza conferencias y da pláticas motivacionales, de inteligencia emocional y espiritual a través de su canal de YouTube y redes sociales.

Joana viajó por el mundo buscando gente "extraordinaria" para entrevistarla y publicar los videos en su canal de YouTube. En sus 'Charlas con Joana en tu viaje interior', pretende dar mensajes para "motivar" a sus seguidores.

Durante la crisis sanitaria Benedek realiza publicaciones en su cuenta Instagram donde promueve el bienestar y le pide a sus seguidores cuidarse. Joana Benedek también tiene un negocio en línea y vende suplementos alimenticios.

