Amazon Prime tiene muchas joyas por descubrir, y una de ellas, que definitivamente debes ver antes de que acabe la cuarentena, es “The Marvelous Mrs. Maisel” (‘La maravillosa señora Maisel’), una serie estadounidense que combina perfectamente el drama y la comedia. Actualmente tiene tres temporadas y una valoración de 89% y 87% por parte de los críticos y la audiencia, respectivamente, en el portal Rotten Tomatoes.

En esta serie es fácil identificarnos con el personaje principal por lo desastroso que pueden resultar ciertos momentos de nuestras vidas. En el caso de Miriam “Midge” Maisel, cuando su vida cambia de rumbo súbitamente tras ser abandonada por su esposo. Ella encuentra pronto que puede conectarse con el público y hacerlo reír a través de sus malas experiencias en el stand up comedy.

La serie está ambientada en Nueva York, pero de la década de 1950. La actriz Rachel Brosnahan retrata al personaje principal como una mujer proveniente de una familia judía descubriéndose a sí misma en el mundo de la comedia dominada por hombres, pero al mismo tiempo audaz, intrépida, con mucha confianza, cautivantemente femenina y dispuesta a sacar a los que llevan años en ese negocio de su zona de confort exponiéndolos al público sin filtros. Peligroso, tratándose de una mujer en aquella época.

Detrás de esta serie está Amy Sherman-Palladino, co-creadora, junto con su esposo Daniel Palladino, de ‘Gilmore Girls’, una serie de principios de la década de 2000, que volvió a Netflix en el 2016 en forma de epílogo.

En el papel secundario está la actriz Alex Borstein (‘Family Guy’, ‘Power Rangers Zeo’, entre otros) interpretando a Susie Myerson, quien se encarga de representar a Miriam en su aventura. Será difícil que no empieces agarrarle cariño al personaje, que bien podría ser tu mejor amigo o amiga.

En una entrevista con Rolling Stone le preguntaron a los creadores por qué se siente una historia tan contemporánea a pesar de que forma parte de los años 50. Para Amy Sherman-Palladino se trata de la profundidad de la historia. “Tienes que enamorarte de tu historia y de lo que quieres contarle a la gente, y vivir en un mundo que disfrutarás por un tiempo, y esperar arrastrar a algunas personas contigo”, contó. Su esposo asintió y recordó que se están mostrando personajes femeninos muy fuertes lidiando con muchos problemas.

LOS PROBLEMAS DE AYER Y HOY

Amy Sherman-Palladino buscó que las jóvenes de hoy vean a Midge tan fascinante como lo habrían hecho sus abuelas. Así se ha formado un personaje cautivador, lleno de defectos y fortalezas que le impiden desmoronarse aunque por momentos esté a punto de hacerlo.

“Queríamos que ella fuera una heroína vibrante de hoy. Y debido a eso, los problemas con los que ella lidia son asuntos con los que se enfrentan las mujeres: amor, matrimonio, traición, familia, éxito en la vida. ¿Qué tan ambiciosa debería ser? ¿Cuánta ambición es atractiva? ¿Qué me importa? ¿Estaba destinada a ser madre? Soy madre, ¿qué coño hago ahora? Esos problemas son problemas si estás vivo hoy o [en] 1950”, comentó a la publicación sobre el trabajo que obtuvo el Emmy en cinco categorías en el 2018 (Serie de comedia, actriz principal, actriz de reparto, dirección y guión).

DÓNDE NACE UN CÓMICO

Esta es una serie obligatoria para los que adoran los stand up comedy o los que practican ese arte frente audiencias pequeñas o grandes, entre amigos o desconocidos. A través de Midge, Amy Sherman-Palladino presenta, en sus propias palabras, lo bueno, lo malo y lo indiferente. Quiso que lo mostrara todo porque eso es lo que convierte a alguien en un cómico. “Un cómico es alguien que también reconoce lo malo y, a menudo, se revuelca en lo malo y lo oscuro, y en los problemas y las partes rotas de su psique. De ahí vienen los chistes. No viene de, ‘Hola, soy adorable y puedo hacer un pastel’. Simplemente no es muy divertido. Tienes que ser capaz de entrar en esa oscuridad”, comentó en entrevista con Goldderby.

La serie nos lleva también por sets visualmente deliciosos que representan muy bien cómo se desarrollan sus personajes, la forma en cómo piensan y la flexibilidad que tienen hacia el cambio. La vida ‘Midge’ crece tras ser abandonada por su esposo, y el equipo se ha encargado de regalarnos asombrosos espacios, vestuarios y colores. Y la calidad no decae en ningún instante de sus tres temporadas.

El diseñador de producción Bill Groom es el responsable de lo que verás, en realidad solo del “aspecto físico del espectáculo”, según explicó en Backstage. Es un experimentado veterano en el diseño y ganador de cuatro premios Emmy solo por “Boardwalk Empire", de HBO.

Hay que destacar también el trabajo de la diseñadora de vestuario Donna Zakowska, quien elaboró las prendas que lucen los actores y que ayudan a envolver al espectador en la época en la que vive la señora Maisel.

Pasó por la escuela de arte y luego la escuela de drama de la Universidad de Yale, tras lo cual se volvió una apasionada por el color y el movimiento del color. “Así es como a veces pienso en la ropa: como esculturas en movimiento”, contó a Backstage.

En la misma entrevista, Zakowska relata que que en la serie ha podido explorar el color como no lo había hecho antes. “Eso es lo difícil de la televisión episódica, construir y diseñar ropa en este período de tiempo. La cantidad que estamos haciendo y tratando de mantener el estándar es un poco estresante. He hecho mucho [vestuario] del siglo XVIII antes, y siempre lo he hecho de una manera mucho más moderada. Queríamos hacer que esa ropa se viera real, así que este es un viaje muy diferente”, contó.

En su proceso la investigación fue clave. Mirar todas las revistas de Vogue posibles era necesario, así como otras revistas de la época, libros y el trabajo de muchos fotógrafos. Su experiencia la ayuda a traducir ese conocimiento para la cámara. Ello lo aprendió sentándose en la sala de edición todos los días cuando era asistente en cintas de Woody Allen.

“Los mejores trajes que he hecho son aquellos en los que el actor tenía algo que aportar al proceso. Creo que es más completo, y siempre es un mejor atuendo cuando son parte de él y absolutamente compran la imagen que estás tratando de crear”, mencionó. Esta es una clave interesante para producciones peruanas o extranjeras.

Mención aparte debemos hacer a las canciones que acompañan cada episodio, todas colocadas precisamente en la vida de ‘Midge’. Por ahí podemos reconocer clásicos como Papa Loves Mambo (Perry Como), American Beauty Rose (Frank Sinatra) hasta Rebel Rebel (David Bowie). Pero hay mucho por descubrir. La web Tunefind separa las canciones que puedes encontrar por cada episodio, además del momento exacto en el que aparece durante la historia.

“The Marvelous Mrs. Maisel” (‘La maravillosa señora Maisel’) no es la ordinaria serie sobre una ama de casa en medio de Nueva York hace muchas décadas. Tiene diálogos mordaces sobre el rol de las mujeres que buscan su propia voz. En esta serie, la palabra es poderosa, cura, hiere o expone heridas abiertas. Al final, podemos preguntarnos, ¿con quién queremos compartir nuestras historias o una vida? ¿Qué tan frágiles podemos reconocernos ante los demás? Véanla.

