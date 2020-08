Las telenovelas están entre las producciones favoritas de la pantalla chica, que a lo largo de los años han mantenido entretenido al público, que suele tomar por ciertas muchas escenas, inclusos las más violentas.

Así ocurrió en la telenovela “Amar a muerte”, protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown. La ficción fue escrita por Leonardo Padrón, producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa y Univisión.

“Amar a muerte” es una historia de amor, crimen y venganza que narra la historia de Lucía (Angelique Boyer), una joven que va a contraer matrimonio con el magnate León Carvajal (Alexis Ayala), hasta que la tragedia cambia sus vidas con el asesinato de su marido. La ficción tenía varias escenas de peleas, que eran realizadas con mucho profesionalismo pues los golpes eran verdaderos.

LAS CACHETADAS QUE SE DIERON ANGELIQUE BOYER Y CLAUDIA MARTIN

En el melodrama, Angelique Boyer realizó varias escenas de peleas con Claudia Martin, quien era su enemiga en la ficción. Para darle el realismo necesario a las grabaciones, las cachetadas que ambas actrices se daban como parte de la historia era completamente reales.

"Acordamos desde un principio que las cachetadas sí se iban a dar porque si no, no se iba a ver real", contó Martin a Univision.

Las cachetadas que se dieron Angelique Boyer y Claudia Martin eran de verdad (Foto: Instagram)

Claudia confesó que hubo ocasiones en que tuvieron que repetir las bofetadas para que se vieran bien en pantalla. "La primera cachetada la tuvimos que hacer como cinco veces recuerdo y yo decía: no me arde, no me duele, y mientras no se vea en cámara que ya estaba roja mi cara yo puestísima en repetir", explicó.

A pesar de haber estado de acuerdo, la actriz dijo que Angelique golpea fuerte. “La verdad es que tiene la mano pesada (ríe) no es cierto, lo que pasa es que en esta ocasión me toca hacerle la vida imposible a Angelique, entonces hay muchos enfrentamientos a lo largo de la historia y estoy encantada con este proyecto”, agregó.

