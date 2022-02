Todo indica que las series coreanas llegaron a Netflix para quedarse y abrirle paso a la cultura asiática, pues la ficción de zombies ‘All of us are dead‘ (’Estamos muertos’ en español) se ha convertido en una de las 10 series más vistas de todos los tiempos en la plataforma de streaming. Además de ser el mejor estreno de este año en todo el mundo.

"Estamos muertos", la nueva serie de zombies de Netflix, que pretende seguir el éxito de "El Juego del calamar" | Vía: Netflix

Perú21 tuvo el privilegio de compartir algunos minutos con el elenco principal de ‘Estamos muertos’, quienes revelaron sus sensaciones en el desarrollo de sus jóvenes personajes. Recordemos que esta historia de zombies se cuenta desde la perspectiva de escolares que se preparan para el examen universitario de admisión anual.

En medio de muchos problemas sociales que afronta Corea del Sur como el acoso escolar, el suicidio, el embarazo adolescente, entre otros, se desata una invasión zombie dentro de una escuela de Hyosan y los alumnos sacarán lo mejor y peor de ellos para sobrevivir.

AQUÍ LA ENTREVISTA

Chicos, me han hecho llorar y reír mucho y ¡es una serie sobre zombis! ¿cómo fue para usted filmar desde el punto de vista de un estudiante?

Park Ji Hu: Siempre fui fanática de los zombis, así que estaba muy feliz de ser parte de esta serie y en el set creo que tuvimos varias experiencias, pudimos aprender unos de otros, así que creo que fue una gran experiencia para mí.

¿Cómo fue practicar las escenas de lucha y las coreografías de zombis?

Lomon: Tres meses antes del rodaje fuimos juntos a una escuela de acción, realmente entrenamos, aprendimos a caer de manera segura y también tratamos de aumentar nuestra resistencia, ponernos más en forma y también dedicamos algunas horas adicionales para entrenamiento personal.

Park Ji Hu, tu personaje pierde a mucha gente que quiere, ¿cómo de fuerte tienes que ser para recuperarte de algo así?

Park Ji Hu: Soy tal como lo señalaste. ‘On Jo’, mi personaje, perdió a muchos seres queridos en la serie y trato de sumergirme en su papel y, de hecho, tuve una conversación muy larga con el director sobre cuán fuerte debes ser para recuperarte. Y la conclusión a la que llegué fue que no puedes simplemente volverte fuerte de repente o tratar de hacerte fuerte, sino que necesitas tiempo, porque creo que el tiempo lo cura todo. Necesitas llorar por esa persona (que perdiste) y luego, después de un tiempo podrás superarlo y seguir adelante, así que creo que eso es lo que te hace más fuerte.

Yoon Chan Young, si no veo el cadáver de tu personaje, sigo pensando que está vivo. Sabemos que el virus muta. ¿Crees que hay una oportunidad para él?

Yoon Chan Young: Sí, creo que nada está escrito en piedra, pero mi deseo personal es tener una aventura, así que espero que esté vivo.

Cho Yi Hyun, tu personaje es fuerte y muy lógico, creo que eso te ayudó a tener autocontrol, pero ¿qué tan importante fue tener amigos?

Cho Yi Hyun: Antes del apocalipsis zombie, ella no tenía amigos. Aparte, durante las clases usaba auriculares y siempre estaban encendidos para mantener a la gente alejada de ella. Sin embargo, después de que ocurrió el apocalipsis zombie, y en medio de esa tragedia, aprendió lo que significa la amistad. Así que creo que después del apocalipsis zombie, se da cuenta que la amistad lo es todo para ella.

‘Su Hyeok’ es muy protector, pero antes formaba parte de los matones, ¿cómo fue ese cambio para ti?

Lomon: Sí, creo que estuvo mal que él se junte con los matones, pero pudo darse cuenta de que hizo algo malo y luego se convirtió en una buena persona. Aunque no le gustará su pasado. Creo que siguió adelante y se convirtió en una mejor persona.

De hecho, la serie expone muchos problemas sociales como el acoso escolar, el suicidio, el embarazo adolescente, ¿se puede tomar esto como una llamada de atención a la sociedad?

Incluso cuando hay un apocalipsis zombi, la gente vive como solía hacerlo y en eso queríamos centrarnos porque incluso bajo el apocalipsis zombi suceden las mismas cosas en la sociedad, así que creo que eso es lo que se quería transmitir y por eso nos enfocamos en lo que estábamos actuando.

¿Habrá segunda temporada?

Staff: No hay nada oficial. No tenemos noticias oficiales para trabajar una segunda temporada. ¿Eso está bien?

Por favor, chicos, ¿pueden jugar piedra, papel o tijera, para saber quién es el esclavo de hoy?

Todos se ríen y juegan: ¡Piedra, papel o tijera!

¿Quién es el esclavo de hoy?

Todos señalan a Park Ji Hu

¿Pueden invitar a ver la serie ‘Estamos muertos’?

Por supuesto, hay muchas series y películas en Netflix que son realmente buenas, pero espero que la gente pueda ver ‘Estamos muertos’ varias veces y que realmente puedan disfrutar de nuestro programa.

