Alan Moore, creador de los cómics de Watchmen, siempre ha tendido una tendencia a despotricar sobre las adaptaciones de sus creaciones. Esta vez, la nueva víctima de sus quejas ha sido la serie televisiva de Watchmen, adaptada por HBO.

En una entrevista con GQ, el emblemático escritor y guionista, admitió que pidió evitar cualquier contacto con el equipo de producción.

Incluso, llegó a recibir una carta del showrunner de la producción, Damon Lindelof, donde decía: “Querido señor Moore. Soy uno de los bastardos que actualmente destruyen a Watchmen”.

Sin embargo, a Moore no le hizo ninguna gracia: “Le di una respuesta muy brusca y probablemente hostil, diciéndole que creía que Warner Bros. Sabía que ellos, y nadie de su personal, debía volver a ponerse en contacto conmigo, por la razón que fuera. Le expliqué que había renegado de la obra en cuestión, en parte porque la industria del cine y del cómic parecía haber creado cosas que no tenían nada que ver con mi trabajo, pero que se asociarían en la mente del público. He dicho: Mira, me avergüenza. No quiero tener nada que ver con tu serie. Por favor, no me vuelvas a molestar.”

La serie es una secuela a los eventos que transcurrieron en el cómic original, con varios nuevos personajes en el elenco. Recibió críticas mixtas cuando recién salió.