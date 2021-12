La exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ esta de regreso para alegría de los fans, quienes desde que se empezó con las especulaciones, han mostrado su apoyo y entusiasmo en redes sociales. Según el diario El Popular, Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman ya iniciaron las grabaciones para el regreso de la serie en el 2022.

Según dicho medio, el 8 de diciembre se grabaron las promociones para lo que sería la novena temporada de la serie, y que contaría con la participación de los actores Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman, quienes interpretaban a madame Francesca Maldini y a su mayordomo Peter.

La última emisión de la recordada serie fue el 5 de diciembre de 2016, dejando con muchas preguntas a sus seguidores, aquellas que finalmente podrían resolverse.

La serie contó con 8 temporadas, en la que vimos a una gran gama de actores que dejaron huella en el corazón de los peruanos. En esta nueva temporada, la producción ya no estaría a cargo de Efraín Aguilar, sino del guionista Gigio Aranda.

El elenco:

El actor Erick Elera, conocido en la serie como ‘el niño con cara de pez’, contó que sí estaba enterado sobre los rumores del regreso y señaló que estaría feliz de incorporarse a esta nueva temporada.

“Sé que hay el deseo de que vuelva, pero imagino que tendremos coincidir todos para que se dé. Ojalá, por mi parte, yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña”, dijo a América Espectáculos.

“Si para la fecha yo estoy libre, feliz de reencarnar a ‘Joel, el riquichichichimo’”, acotó.

Por su parte, Nataniel Sánchez no tendría en sus planes regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues tiene proyectos laborales en Barcelona, España, donde radica desde hace un tiempo.

“Fui feliz grabando Al fondo hay sitio, y sentir que estoy en sus corazones hasta ahora es una gran satisfacción para mí. Gracias por los mensajes deseando que vuelva mi personaje. Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, aclaró en una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram.

Magdyel Ugaz ‘Teresita y Junior Silva ‘Pollo gordo’, son otros actores que formaron parte del elenco y que no ocultaron su emoción e interés por el regreso de ‘Al fondo hay sitio’ en el 2022.





