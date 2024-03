Lee Jung-jae, actor principal de la exitosa serie surcoreana de Netflix, “El Juego del Calamar”, va a dar el salto a su siguiente gran proyecto: el protagonista de la nueva serie de la franquicia de Star Wars, “The Acolyte”.

Jung-jae encontró la fama internacional tras interpretar a Seong Gi-hun en “El Juego del Calamar”, un hombre adicto a los juegos de azar que; para salvar sus deudas, ingresa a un letal juego de supervivencia por la mera posibilidad de ganar.









Aunque pareciera una figura novedosa en nuestro panorama, ya era un nombre conocido en Corea del Sur. Inició su carrera como modelo, solo para después ingresar al mundo de la actuación debutando en la serie de TV de 1993, Dinosaur Teacher. Participó en películas coreanas como The Face Reader (2013), Asesinato (2015), Warriors of the Dawn (2017), Svaha (2019) y el k-drama Chief of Staff (2019).









Ha recibido bastantes halagos y premios en sus tres décadas de trayectoria cinematográfica, como el reconocimiento a Mejor Actor en los premios Blue Dragon Film Awards a los 26 años, el actor más joven hasta entonces en lograrlo. También es conocido por ser todo un hombre de negocios, con cadenas de restaurantes italianos en su posesión, además de una compañía de desarrollo inmobiliario, Seorim C&D, fundar la productora Artist Company. Estudió diseño interior, lo cual aplicó a empresas. Es un actor reconocido en Corea del Sur, aunque ha tenido un pasado controversial anteriormente por hacer comentarios ofensivos sobre la homosexualidad.





NUEVA SERIE DE STAR WARS

En Star Wars: The Acolyte, la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece....

La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

“Star Wars: The Acolyte” estrenará sus dos primeros episodios en Disney Plus el 4 de junio.





