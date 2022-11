Aunque recién haya salido en Netflix, la serie 1899 ya encontró controversia. Muchos acusaron a la serie de ser un plagio del comic brasileño Black Silence, de parte de la dibujate Mary Cagnin en las redes sociales.

Para aclarar detalles, los creadores Baran Bo Odar y Jantje Friese escribieron en Instagram detalles acerca de la controversia:

“¡Ah, Internet! No he publicado nada durante años porque pensaba que las redes sociales eran tóxicas. Las últimas 24 horas sólo me lo han demostrado. Para los que no lo sepan, una artista brasileña afirma que robamos cosas de su cómic. Que quede claro, ¡no lo hicimos! Hasta ayer, ni siquiera sabíamos que el cómic existía. Durante más de dos años, hemos sufrido y sudado para crear 1899. Esta es una idea original, sin base en ningún otro material. Aun así, nos bombardearon con mensajes, algunos de ellos muy dolorosos. Alguien grita y todo el mundo va detrás, sin siquiera comprobar si las reclamaciones tienen sentido”.

Baran Bo Odar añadió que intentó hablar con Mary Cagnin:

“Por desgracia, no conocemos a la artista ni su trabajo en el cómic. Nunca copiaríamos el trabajo de un colega, ya que todos somos artistas. Nos hemos puesto en contacto con ella y esperamos que se retiren los cargos. Internet se ha convertido en un lugar extraño. Por favor, sembremos más amor en lugar de odio. Gracias. Bo.”

Estrenada hace poco, 1899 narra sobre los misterios que encuentran un grupo de pasajeros a bordo de un barco, una vez que coinciden con otro barco, creído desaparecido. La obra se puede leer de manera gratuita en Internet.

ESTOU EM CHOQUE.



O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016.



Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022