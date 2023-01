‘1899′, la nueva serie de los creadores de ‘Dark”, ha sido abruptamente cancelada por Netflix, a pesar de que la plataforma originalmente veía con entusiasmo el proyecto y se planeaba contar toda la historia en tres temporadas.

Los showrunners Baran bo Odar y Jantjie Friese anunciaron en Instagram las nuevas noticias, avisando de antemano a sus fans más acérrimos. En el post de Instagram se pudo leer:

“Con el corazón entristecido tenemos que decir que 1899 no se renovará. Nos habría encantado terminar este increíble viaje con una segunda y una tercera temporada como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen según lo previsto. La vida es así. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans. Pero queremos darles las gracias de todo corazón por formar parte de esta maravillosa aventura. Los queremos a todos. No lo olvides nunca”.

La serie trataba sobre un grupo de curiosos personajes que se veían testigos de sucesos extraños a bordo de un barco de viaje de Europa a Estados Unidos. Los eventos se tornan turbios una vez que el barco colisiona con un segundo barco en alta mar: el Prometheus. Se sabe poco de esta embarcación, fuera de que estuvo desaparecida por meses.

Es curioso este cambio con la serie, ya que las cifras hasta ahora eran positivas, llegando a estar en el top 10 de muchos países meses después de su debut en la plataforma. Hasta ahora, Netflix no ha dado las razones oficiales por su cancelación.