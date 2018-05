'13 Reasons Why': Netflix difunde nuevo tráiler de la segunda temporada [VIDEO Y FOTOS]

La segunda temporada de '13 Reasons Why' está cada vez más cerca. Netflix difundió este martes el nuevo tráiler de la aclamada serie que se estrenará el próximo 18 de mayo.

Con frases como “la verdad se está revelando” y “los casetes fueron solo el comienzo” se promociona el drama que, en su primera temporada, se enfocó en el suicidio de Hannah Baker, una estudiante que sufrió acoso escolar e incluso fue violada.

"Hannah no fue la única", "él no va a parar" son algunos de los mensajes que Clay Jensen recibe en su casillero e indicarían que Bryce no solo habría violado a Hannah y Jessica, sino también a otras jóvenes.

De acuerdo a la descripción oficial, la segunda temporada de '13 Reasons Why' "retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes. La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz".

En este proceso, los protagonistas "descubrirán un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto", concluye la sinopsis.