“13 reasons why”: 'Bryce Walker' aparece en Instagram y hace este pedido a los fans

Este 23 de agosto se estrenó la tercera temporada de “13 Reasons Why” , una de las series más exitosas Netflix y que más polémica ha generado también.

Los productores ya adelantaron que la nueva entrega se centrará en la muerte de su antogonista, Bryce Walker, y la búsqueda del responsable de su deceso.

Justin Prentice, el actor responsable de darle vida al querido y también odiado 'Bryce Walker', apareció en la cuenta oficial de Instagram de la serie e hizo un último pedido a sus seguidores.

“Hola a todos soy Justin Prentice, actué en tres temporadas de ‘13 reasons why’ como Bryce Walker. Esto muy emocionado, no puedo esperar para que vean la serie. Pero tengo un último pedido”, se le escucha decir al inicio del clip.

“Si ustedes descubren quién asesinó a Bryce Walker antes de que uno de tus amigos lo haga, no lo digas, no lo hagas, por favor. No seas esa persona. Deja sin revelar el misterio para tranquilidad de ellos. ¿Está bien?”, es último pedido que hizo el actor a los seguidores de la serie de Netflix.

“No puedo esperar a escuchar lo que ustedes piensan, chicos. Estoy extasiado”, agregó al final del video que fue acompañado con la siguiente publicación:

“Quién mató a Bryce Walker? @justin.prentice tiene un deseo de despedida ... si sabes la respuesta, no la estropees para tus amigos”.

En solo una hora el video publicado en Instagram, cuenta ya con más de 100 mil reproducciones y con un sinfín de comentarios, donde los fans no han dudado en bromear con los supuestos asesinos de “Bryce Walker”.