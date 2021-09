¿Qué aprendió JLo al interpretar a Selena Quintanilla? La “Diva del Bronx” saltó a la fama después de dar vida a la “Reina del Tex-Mex”, dos años después de su muerte a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. La joven Jennifer Lopez se convirtió en una de las artistas de origen latino que llegó a Hollywood para triunfar. La cinta “Selena”, para la expareja de Marc Anthony, fue un caja llena de lecciones para su carrera.

Selena murió el 31 de marzo de 1995, cuando tenía tan solo 23 años, después de ser baleada por Saldívar, quien todavía purga prisión, a sus 60 años, en el Mountain View, en Gatesville, Texas. Se le condenó a cadena perpetua por el homicidio.

Quintanilla era una de las figuras que no solo consiguió el éxito en Estados Unidos a una corta edad, sino que también encontró un público masivo en el mundo hispanohablante. El fenómeno se terminó de repente, pero el legado continúa hasta ahora con el trabajo de su familia, como el Museo en Texas, la serie de Netflix y, por supuesto, la película de 1997 que protagonizó JLo.

En 2021, se cumplieron 24 años del estreno del filme dirigido por Gregory Nava y Jennifer Lopez se dio un tiempo para recordar el trabajo detrás de las pantallas y el homenaje a la siempre joven Selena. “¡¡Gracias Selena!! Gracias Greg Nava, gracias Abraham, Marcella, Suzette y AB por confiar en mí... y todos los actores y todos los involucrados en esta experiencia que me cambió la vida... ¡¡Los amo a todos!!”, escribió en Instagram.

El Astrodome de Houston estuvo completamente lleno durante la última presentación de Selena Quintanilla (Foto: Selena / YouTube)

¿CUÁL FUE LA ENSEÑANZA QUE LE DEJÓ A JENNIFER LOPEZ INTERPRETAR A SELENA?

La carrera de Jennifer Lopez despegó al caracterizar a Selena en el biopic sobre la “Reina del Tex-Mex”. La estadounidense de origen latino tuvo más puertas abiertas tras la popularidad de la película que, con una inversión de 20 millones de dólares, consiguió recaudar a nivel mundial un total de $ 60 millones.

“Cuando me estaba preparando para el papel, la estudié incansablemente, cada paso, los movimientos de sus dedos, sus labios, su risa contagiosa, sus expresiones”, contó JLo al recordar los 24 años de la cinta de 1994. La estrella de Hollywood agregó que “¡estoy tan orgullosa de esta película! Muy orgullosa de ser una pequeña parte del increíble legado de Selena”.

De esta manera, Jennifer Lopez contó que la lección principal que le quedó del trabajo fue el cambio de perspectiva sobre la fama y todo lo que implicaba ser un ícono de la música. “Para mí, como actriz, en ese momento aprendí cómo realmente es ser una artista y darle todo a la audiencia. Eso me liberó y fue un momento muy poderoso”, explicó.

¿JLO DECIDIÓ SER CANTANTE TRAS DAR VIDA A SELENA QUINTANILLA?

Jennifer Lopez reveló que, antes de protagonizar “Selena”, no tenía pensado hacer una carrera como cantante. Y no por la falta de talento, sino que no confiaba mucho en su voz. Dar vida a la “Reina del Tex-Mex” le dio el empujón para intentarlo.

“Había cantado en musicales, pero como parte de un elenco nunca como solista. Me di cuenta de que no tenía que negar esa parte de mi (que quería ser cantante) y dejar que la gente me pusiera en una sola (categoría) porque era actriz”, manifestó. Después, JLo dijo que “la vida es corta y no sabes que va a pasar. Sigue tus sueños y no dejes que nadie te detenga”.

Jennifer Lopez recordó su etapa como Selena Quintanilla en su película biográfica. (Foto: Jennifer Lopez / Instagram)

¿CUÁNTO GANÓ JENNIFER LOPEZ POR PROTAGONIZAR “SELENA”?

Jennifer Lopez dejó un precedente en las actrices de origen latino al dar vida a “Selena” en la película biográfica sobre la cantante. La “Diva del Bronx” recibió un millón de dólares como pago por tener el papel protagónico del filme de 1997.