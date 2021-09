La reconocida actriz de telenovelas mexicanas Lucía Méndez y la Selena Quintanilla era una cantante de tex-mex, pero hubo algo que las unió de una manera que no te puedes imaginar. ¿Sabes qué fue? Un vestido. Si quieres saber la historia, sigue leyendo esta nota.

MÁS INFORMACIÓN: La verdad sobre el supuesto embarazo de Selena Quintanilla

Lucía Méndez encaminó su carrera al éxito en televisión, cine, música, teatro, como empresaria y ahora como “youtuber”. Pese a la fama, ella ha tenido grandes gestos, uno de ellos fue con la “Reina del tex-mex”, Selena Quintanilla, cuando estaba en los inicios de su carrera como cantante.

¿POR QUÉ LUCÍA MÉNDEZ LE REGALÓ UN VESTIDO A SELENA QUINTANILLA?

En una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Lucía Méndez, en una entrevista con el programa “De Primera Mano”, recordó la historia de cuando le regaló un vestido a Selena, la intérprete de “Como la flor”, cuando apareció en un comercial para un refresco.

“Empezaba su carrera y creo que era su primero o segundo comercial con un refresco muy importante. Pedro Torres – quien era esposo de Lucía en ese entonces –, le estaba haciendo el comercial y él quería un vestido muy bonito para ponérselo a Selena, pero la producción a pesar de que era una marca importante no quería gastar tanto, entonces me pidió a mí que le regalara uno de mis vestidos, que incluso me lo había dado él”, dijo Lucía

“Pedro primero me lo pidió prestado y luego me dijo que se lo regalara. Era un vestido rojo y era uno de los que más me gustaban, era un Versace, me acuerdo muy bien… Se lo regalé porque primero me lo pidieron prestado y después dije no lo quiero, no hay ningún problema. Yo se lo regalo a Selena”, comentó Lucía, quien detalló que su esposo le había regalado esa prenda.

Lucía Méndez reveló que “La reina del Tex Mex” siempre se mostró agradecida con ella por el gesto que tuvo. “Entonces, después cuando paso el tiempo a ella nunca se le olvidó y me lo agradeció. Me dijo ‘Gracias por regalarme uno de los vestidos que más me gustan, todavía lo tengo, lo cuido’. Para mí fue un gran momento que me dijera que todavía lo tenía y que lo guardaba como un gran recuerdo”, dijo Mendez.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE LUCÍA MÉNDEZ CON SELENA?

Lucía Méndez contó que tuvo una bonita amistad con Selena Quintanilla. “Era muy linda, muy sencilla y carismática, cantaba hermoso. Su español era chistoso, entonces hablamos en inglés, pero a veces en español. Entonces en spanglish, era tan graciosa, divina y a punto de ser un ídolo y mira lo que paso”, comentó.

Añadió que fue un momento muy triste la muerte de Selena: “Lloré muchísimo cuando (Yolanda Saldívar) mató a Selena”.

¿CUÁLES ERAN LAS MEDIDAS DE SELENA QUINTANILLA?

¿Cuánto medía y pesaba Selena? ¿Cuáles era sus medidas? A continuación, los datos concretos compartidos por el sitio De10, de El Universal de México:

Peso de Selena: 57 kilogramos

Talla de Selena: 1,65 metros

Busto de Selena: 89 centímetros

Cintura de Selena: 66 centímetros

Cadera de Selena: 94 centímetros

Esta información habría sido emitida por el sitio Healthy Celeb, según refirió el portal. Otro de sus detalles físicos eran sus ojos color marrón y su cabello color negro.