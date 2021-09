‘Amor Prohibido’ es una de las canciones más populares de Selena Quintanilla y, si bien estuvo inspirada en la historia de su abuela, Yolanda Saldívar, su asesina, fue la encargada de dar a conocer que la ‘reina del Tex-Mex’ tuvo una relación extramatrimonial con un cirujano brasileño.

Con la muerte de Selena, en 31 de marzo de 1995, nació su leyenda, la cual no pudo escapar de los rumores sobre su vida privada. Una leyenda es que siempre se creyó que el ‘amor prohibido’ fue Chris Pérez, cuando decidieron ocultar su noviazgo debido a que el padre de la cantante no lo aprobaba y que terminó prohibiendo la relación.

Se creía que Chris Pérez era el ‘amor prohibido’ de Selena, pero no habría sido así. (Foto: Chris Pérez /Instagram)

¿SABES QUIÉN FUE EL ‘AMOR PROHIBIDO’ DE SELENA QUINTANILLA?

Hace unos años Yolanda Saldívar realizó una entrevista especial para el programa Primer Impacto en la que aseguró que Selena tenía una relación con el cirujano plástico Ricardo Martínez mientras la cantante estaba casada con Chris Pérez y que incluso se querían fugar juntos. La familia de Selena y su viudo han negado que la cantante haya tenido otra relación, desprestigiando las declaraciones de la asesina, pero hay un testimonio de mayor peso.

Una de las declaraciones más fuertes que Yolanda reveló fue que Selena estaba embarazada del doctor Martínez. “Sí hay un secreto y este secreto pasó en Monterrey. Cuando estaba hablando con Ricardo la única palabra que yo le alcancé a oír a ella fue ‘estoy embarazada’”, afirmó.

En su tiempo, Saldívar aseguró que asesinó a Selena Quintanilla por accidente, pues el arma se accionó mientras tenían una discusión. A esto, Yolanda reveló que el motivo de la disputa era porque sabía el secreto de Selena: su amor prohibido con Ricardo Martínez. “Esa era la discusión que nosotros teníamos porque ella pensaba que yo le iba a revelar todo a Chris”, afirmó Saldívar.

Ricardo Martínez y Selena Quintanilla (Foto: Primer Impacto)

¿QUÉ DIJO EL CIRUJANO BRASILEÑO?

Ricardo Martínez, quien en principio negó que haya existido una relación, confirmó que tuvo una relación sentimental con la texana. Cansado de tantos rumores, 17 años después de la muerte de la cantante, decide contar su verdad en una entrevista para el programa estadounidense “Primer Impacto”, en la que admitió haber estado enamorado de la cantante, quien estaba casada con, Chris Pérez.

¿CÓMO SE CONOCIERON SELENA Y EL CIRUJANO BRASILEÑO RICARDO MARTÍÑEZ?

Ricardo Martínez, entonces casado y con tres hijas, conoció a Selena en un concierto la ‘Reina del Tex-Mex’ en Monterrey. Él llevaba a sus hijas a la zona VIP y lograron pedirle un autógrafo a la cantante. Lograron intercambiar palabras y luego la cantante se convierte en su paciente y desde ahí surgió el amor.

¿Por qué decide contarlo? Martínez decide contar su verdad, debido a que Saldívar aseguró que Ricardo chantajeaba a la cantante con un polémico video. El cirujano reveló que en él “encontró un poco de madurez, pues se trataba de alguien fuera de su entorno, una persona en que confiara. Ella estaba muy controlada”, contó.

La periodista Karen Santamaría, a la que concedió la entrevista el cirujano añadió que Martínez fue su verdadero amor y no Crhis, quien dijo que no sabía de la relación, aunque dijo que si lo conocía. Santamaría detalló que Selena no era feliz, hasta que conoció el brasileño, pues siempre había sido explotada por su familia e incluso hasta después de su muerte. La relación con su esposo se dio en medio de la especie mundo controlado que tenía. Mencionó que, si bien a Selena le gustaba cantar, su sueño era ser diseñadora de modas.

La periodista Santamaría negó la versión de Yolanda Saldívar sobre que Selena estuviera embaraza, porque ella usaba un parche anticonceptivo; y sobre la fuga a Brasil dijo que se trató de un viaje de negocios.

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA DE SELENA A LAS VERSIONES DE INFIDELIDAD?

El padre de Selena, Abraham Quintanilla, siempre desmintió la supuesta infidelidad de la cantante, pues, de acuerdo con Chicago Tribune, arremetió contra el programa en una publicación de Facebook: “Le inventa un romance que nunca existió y da importancia a la asesina, en vez de recabar detalle con los familiares y las amistades más allegadas. Eso no es periodismo, eso es inventarse una realidad ficticia basada en detalles que en realidad no apoyan sus deducciones”.