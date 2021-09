Selena Quintanilla sigue viva en la memoria de todos, a través de sus románticas y pegajosas canciones, que lograron posicionarse en las preferencias de la comunidad latina y estadounidense. Sus temas se mantuvieron durante semanas en la lista Billboard y estuvieron entre las mejores en el recuento anual. ¿Quieres saber cuáles son las mejores? Aquí te lo contamos.

Es increíble que, a pesar de haber sido asesinada en 1995, por Yolanda Saldívar, Selena sigue moviendo millones. Tiene su teleserie, un museo, libros, es heroína de un comic… Claro está que hasta el día de hoy no hay quien le quite la corona de ‘La reina del tex-mex’.

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES CANCIONES DE SELENA QUINTANILLA?

A continuación, una selección de sus temas realizada por el portal Oprah Daily, con base -en su mayoría- al posicionamiento de las canciones en la lista Billboard.

1: COMO LA FLOR

La canción “Como La Flor” (“Like a Flower” en inglés) alcanzó el número alcanzó el No. 6 en Billboards Hot Latin Tracks. Se convirtió en la tercera canción de Selena en aparecer en la lista. La cantante hoy en día tendría 50 años.

2: BIDI BIDI BOM BOM

Esta alegre melodía fue el segundo sencillo del cuarto álbum de estudio de Selena, Amor Prohibido. El título imitaba el sonido de los latidos de tu corazón cuando ves a alguien que amas. La canción alcanzó su punto máximo en el No. 1 en Billboard durante cuatro semanas en 1994.

3: SI UNA VEZ

Si Una Vez (If I Once en inglés) trata sobre una mujer que se cuestiona por haber amado a su pareja y declara que nunca volverá a cometer ese error. En realidad, la canción fue coescrita por el hermano de Selena, AB Quintanilla. Desde su lanzamiento, la canción ha sido regrabada por otros artistas como Ivy Queen, Manny Manuel y Play-N-Skillz.

4: DREAMING OF YOU

Dreaming of You o Soñando contigo es parte del quinto álbum de Selena, del mismo nombre. La canción en inglés que alcanzó el no. 22 en la lista Billboard Hot 100 de 1995. Es una de las canciones más conocidas de Selena y ha tenido varias versiones de varios artistas, incluidos Bruno Mars y Camila Cabello .

5: AMOR PROHIBIDO

Amor Prohibido (“Forbidden Love”, en inglés) fue el primer sencillo del cuarto álbum de Selena. La canción encabezó el Billboard Hot Latin Songs durante nueve semanas. Desde 1994, ha sido certificado siete veces platino por la Recording Industry Association of America.

6: NO ME QUEDA MÁS

Durante siete semanas, no consecutivas, No Me Queda Más estuvo en la cima de la lista Billboard Hot Latin Songs. También fue su primer no. 1 pista en la lista Billboard Regional Mexican Airplay y el sencillo latino estadounidense más exitoso de 1995. El video musical también ganó el premio al Video Musical del Año en los Premios Billboard de la Música Latina de 1995.

7: I COULD FALL IN LOVE

La canción en inglés I Could Fall in Love (Yo podría enamorarme) es una balada pop con influencias del soul, el soft rock y el R&B. La canción era del quinto álbum de Selena, Dreaming of You, y alcanzó el no. 2 posición en el Billboard Latino Airplay .

8: BAILA ESTA CUMBIA

De su segundo álbum, “Baila Esta Cumbia” (Dance This Cumbia, en inglés) alcanzó la posición 14 en la lista Billboard Regional Mexican Digital Songs. En 2005, su hermano grabó un remix de la canción con su banda Kumbia Kings, que alcanzó el no. 16 en la lista Billboard Regional Mexican Airplay y no. 44 en la lista Hot Latin Tracks.

9: El CHICO DEL APARTAMENTO 512

El pegajoso tema El Chico Del Apartamento 512 pertenece al último álbum lanzado por Selena, antes de ser asesinada el 30 de marzo de 1995.

10: LA CARCACHA

El video musical de “La Carcacha” fue el primero de Selena y se lanzó en 1992. “The Jalopy” en inglés es básicamente una carta de amor a un tipo que tiene un auto viejo.

¿SABES QUIÉN FUE EL ‘AMOR PROHIBIDO’ DE SELENA QUINTANILLA?

Hace unos años Yolanda Saldívar realizó una entrevista especial para el programa Primer Impacto en la que aseguró que Selena tenía una relación con el cirujano plástico Ricardo Martínez mientras la cantante estaba casada con Chris Pérez y que incluso se querían fugar juntos. La familia de Selena y su viudo han negado que la cantante haya tenido otra relación, desprestigiando las declaraciones de la asesina, pero hay un testimonio de mayor peso.

Una de las declaraciones más fuertes que Yolanda reveló fue que Selena estaba embarazada del doctor Martínez. “Sí hay un secreto y este secreto pasó en Monterrey. Cuando estaba hablando con Ricardo la única palabra que yo le alcancé a oír a ella fue ‘estoy embarazada’”, afirmó.

En su tiempo, Saldívar aseguró que asesinó a Selena Quintanilla por accidente, pues el arma se accionó mientras tenían una discusión. A esto, Yolanda reveló que el motivo de la disputa era porque sabía el secreto de Selena: su amor prohibido con Ricardo Martínez. “Esa era la discusión que nosotros teníamos porque ella pensaba que yo le iba a revelar todo a Chris”, afirmó Saldívar.

Ricardo Martínez, quien en principio negó que haya existido una relación, confirmó que tuvo una relación sentimental con la texana. Ricardo Martínez, entonces casado y con tres hijas, conoció a Selena en un concierto la ‘Reina del Tex-Mex’ en Monterrey. Él llevaba a sus hijas a la zona VIP y lograron pedirle un autógrafo a la cantante. Lograron intercambiar palabras y luego la cantante se convierte en su paciente y desde ahí surgió el amor.