Selena Gomez goza de gran popularidad y fama desde hace varios años. Sus millones de fans en todo el mundo siempre le han mostrado su respaldo y apoyo; sobre todo, en los momentos más difíciles que le ha tocado atravesar relacionados al tema psicológico. La estrella de 30 años volvió a llamar la atención tras el estreno de su serie “My Mind & Me”, donde muestra su lado más vulnerable y que puedes ver en Apple TV+.

A mediados de diciembre de 2022 se hizo viral un video en TikTok con imágenes de la cantante en la época en la que salía con Justin Bieber, donde lucía delgada. El clip, además, se popularizó a partir de un comentario de una seguidora de Selena en un selfie de la Celeb de Estados Unidos en Instagram, el mensaje decía: “Justin Bieber realmente la fastidió”, y Gomez respondió “No cariño. Él prefiere modelos, yo soy demasiado normal”.

La respuesta, por supuesto, tuvo muchas reacciones, y llevó a algunos a recordar lo que laguna vez Selena Gomez dijo respecto a su relación con el intérprete de “Baby”. Así es, no es la primera vez que la intérprete habla públicamente de su relación con Bieber y sus constantes cambios de peso. Esto es lo que dijo la artista.

Selena Gomez durante el Festival de Cannes de 2019 (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SELENA GOMEZ LUCÍA DELGADA CUANDO ERA NOVIA DE JUSTIN BIEBER?

Como se recuerda, la actriz fue pareja del cantante de manera intermitente entre 2011 y 2018. Meses después de romper, él se cansó con la amiga de Selena, la modelo Hailey Baldwin. Si bien se ha dicho que no estaban juntos cuando los ahora esposos comenzaron a salir, sus fanáticos todavía especulan sobre si Gomez fue traicionada.

Sobre su relación con la comida, comentó: “Yo intento estar delgada pero luego voy a Jack in the Box y pido cuatro tacos, tres rolls de huevo, unos aros de cebolla y un sandwich de pollo picante. Pero sinceramente me da igual mi peso, la gente me va a criticar igual. Por ser muy grande, por ser muy pequeña… Meh meh meh meh”, y reconoció que su peso estaba muy ligado a lo que ocurría en su vida.

¿Cómo era su relación con Justin?

En su documental, Selena Gomez habló sobre su historia con Bieber: “Todo era demasiado público. Me sentí perseguida por una relación pasada que nadie quería dejar atrás. Luego, simplemente, lo superé y ya no tuve miedo”.

Si bien vivió momentos complicados, la actriz ahora lo ve como un hecho muy positivo para su vida. “Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, señaló.

En 2022, Selena Gomez estrenó "My Mind & Me" en Apple TV+ (Foto: Selena Gomez / Instagram)

LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE SELENA GOMEZ

En una reunión junto a embajadores y activistas en el “Foro de Acción Juvenil de Salud Mental”, Selena Gomez conversó sobre sus experiencias vinculadas al aspecto psicológico.

Trastorno bipolar

De acuerdo con el portal Eonline, cuando la joven tenía 20 años fue diagnosticada con trastorno bipolar. “Sentí que una vez que descubrí lo que estaba pasando mentalmente, descubrí que tenía más libertad para estar bien con lo que tenía porque estaba aprendiendo sobre eso”, expresó.

Ansiedad

En algún momento de su vida, la también cantante expresó que padeció de ansiedad luego de estar en una relación emocional muy perjudicial. Pero esto aumentaría debido a la presión en redes sociales.

Psicosis

El portal Milenio recordó que en una entrevista de Selena Gomez a la revista Rolling Stone confesó que en el 2018 fue diagnosticada con Psicosis. Por suerte, la artista pudo superar esa situación.