La actriz Selena Marie Gómez, conocida en el mundo artístico como “Selena Gómez”, además de haber demostrado sus grandes dotes como cantante, compositora, productora, filántropa y empresaria, ha tenido que luchar contra algunas adversidades como por ejemplo, las relacionadas a su vida amorosa. Ella comentó que todas sus relaciones estuvieron “maldecidas”.

La artista se inició a muy temprana edad en el mundo del estrellato, pues, a sus 10 años ya había realizado un papel secundario de Gianna en la producción infantil Barney & Friends, donde estuvo hasta el 2004. Ello fue el inicio de sus roles en muchas series infantiles y juveniles.

Cabe indicar que actualmente la cantante también cuenta con su propia línea de cosméticos Rare Beauty.

Es así que en una entrevista con la revista Vogue Australia, Gómez, con 28 años de edad, reveló cómo fueron sus relaciones amorosas.

“Creo que la mayoría de mis experiencias en las relaciones han sido maldecidas. Era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando estaba en esas relaciones”, manifestó.

Gómez añade que quizás necesitaba encontrar el sentido “de esa palabra para mí”, pues, se sentía minimizada en sus relaciones pasadas y nunca se sintió igual.

“Y esa palabra para mí, cuando la escuché por primera vez (usada en el sencillo Rare) con Nolan (Lambroza)], uno de los escritores, dije que esto era lo que quería sentir por mí misma. Así que ni siquiera fue un: ‘Oh, me siento así, déjame cantarlo’. En realidad fue: ‘En realidad, necesito sentirme así conmigo misma’“, anotó.

¿QUÉ PIENSAN DE ELLA SUS ANTIGUAS PAREJAS?

Durante el pasado mes de setiembre Selena Gómez usó la plataforma de YouTube para expresar lo que -a su juicio- opinan sus ex respecto a ella. Esto ocurrió durante un video junto a NikkieTutorials.

“Es difícil en cuarentena. Esto tampoco es una invitación. Es simplemente gracioso, porque canto cosas como: ‘Quiero un novio’, y la gente dice eso, y yo digo: ‘No, no quise decir eso’”, precisó

En el mismo espacio consideró que los chicos les dan mucho trabajo. “Cada uno de mis ex piensa que estoy loca, pero no me importa”, aseveró.

SALUD MENTAL

Ante esta situación, Gómez consideró importante estar enfocada únicamente en velar por su salud mental y, además, fue nombrada una de las Personas del Año 2020 de PEOPLE.

Justin Bieber fue pareja de Selena Gómez.

“Soy una ‘obra en construcción’ . Todavía hay muchas cosas que necesito resolver”, aseguró.

Asimismo, dijo que está en el punto donde empieza a preocuparse mucho menos por lo que piensan otras personas y solo cuenta lo que ella siente.

“Tampoco leo comentarios ni (yo misma busco en Google). La gente piensa que estoy mintiendo, pero encuentro que mi vida es más fácil de esa manera. La vida es mucho más grande que un pequeño comentario”, finalizó.