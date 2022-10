Unas décimas de segundo cambiaron la vida de Sandy Izquierdo Tafur para siempre. Una lesión medular la dejó parapléjica por un accidente de tránsito hace 6 años. Sin embargo, no fue impedimento para representar al Perú, por primera vez, en el ‘ Miss Wheelchair World ’ (Miss Mundo Silla de Ruedas), que se celebra en el Mes Nacional de Concientización Sobre la Discapacidad en el Empleo.

De esta manera, la joven oriunda de Hural se encuentra en México donde concursará este 28 de octubre con más de 25 países por la corona, con el objetivo de cambiar la concepción sobre la discapacidad y con el lema ‘la belleza no tiene límites’.

En entrevista con Perú21, Sandy de 33 años relata su historia de superación para concientizar sobre la importancia de evitar estigmas y discriminación sobre las personas con discapacidad. Incluso, anima a más peruanos a romper sus propias barreras.

Izquierdo desde su niñez se caracterizó de ser una persona carismática y muy activa en los eventos escolares. “Me encantaba salir a las actuaciones, no me perdía ni una (...) me gustaba darme a conocer en mi salón”.

A los 16 años decide viajar a la capital en busca de sus metas, pues ya sabía que quería ser educadora. A sus cortos 17 años ingresa a la Facultad de Educación con especialidad en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ese mismo año conoce a su primer amor, quien sería su esposo.

“Quedé atrapada”

En el 2016, un 15 de agosto. Sandy Izquierdo Tafur recién se había casado y mudado cerca del km 40 de la carretera Panamericana Sur. El 15 de agosto regresaba a casa de su trabajo en un colectivo. Iba apurada y por eso no protestó cuando el chofer intentó adelantar por el lado izquierdo al vehículo que iba adelante. La maniobra fue fatal.

El colectivo terminó chocando contra un tráiler y volando hacia el carril contrario. Sandy quedó atrapada entre los fierros, mientras veía cómo su compañero de viaje fallecía.

“Mi rescate fue complicado porque no venía la ambulancia ni los bomberos y una vez en el lugar los rescatistas primero sacaban a las personas que tenían más probabilidades de salvarse. Quedé atrapada en el auto por más de una hora. Estaba atorada”, recuerda la joven maestra.

Estigma y aceptación

‘No quiero terminar en una silla de ruedas’ es una frase que habitualmente pasa por la cabeza de las personas con discapacidad, pero el caso de Sandy fue diferente, pues ella veía sus piernas y no veía nada diferente a ella.

“No es sencillo que te digan eso, no lo puedes entender… te niegas a aceptar el diagnóstico médico, te cierras a la idea de que no es posible que no volveré a caminar”, reflexiona Izquierdo.

“Tardas en entender y aceptar la discapacidad, te cuesta decir que eres una persona con eso y hacer tu vida. Entras en un periodo de depresión y negación”, agregó.

La educadora tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a sus terapias físicas y psicológicas. Sin embargo, la vida le presentaba una motivación más para seguir adelante en una nueva etapa, su hija. Ese mismo año, Sandy se embaraza y da a luz a una pequeña bebé robusta.

Reina de belleza

Sandy se enteró del concurso ‘Miss Wheelchair Perú' mediante una amiga. Al principio no estaba segura de participar, pero se animó a contar su historia y ser la motivación de su pequeña hija. El resultado fue favorable porque ganó popularidad en redes sociales y ganadora del concurso. “Cuando me dijeron que había ganado no lo podía creer, dije ‘esto implica una responsabilidad’ y comencé a preocuparme”, recuerda.

De esta manera, nuestra reina de belleza en silla de ruedas viajará a México con su esposo, representante y manager. “Demostramos que desde una silla de ruedas puedes continuar con tu vida. No soy una activista sobre la discapacidad, desde mi situación te puedo decir que puedes seguir con tu vida con normalidad”.

La educadora mediante el concurso desea concientizar a la sociedad sobre las personas con discapacidad y promover el acceso a la formación académica. “Es muy importante contar con formación nivel técnica o superior, pues permita insertarte a la parte laboral. Eso genera independencia para las personas que tienen discapacidad y puedan desarrollarse con normalidad en la sociedad”.

“Que estés en una silla de ruedas no es para que digan “pobrecita”, nosotros vamos a donde queremos porque somos parte de la sociedad”, agregó.

¿Qué le dirías a la Sandy de hace 7 años?

Que esté tranquila porque todo es un proceso. Que todo lo que ha tenido pensado lo va a lograr. Nada es fácil en la vida y hay que esforzarse al máximo siempre, estés en una silla o no, hay que esforzarse al máximo para lograr tus objetivos.

Cómo votar por Sandy en el Miss Wheelchair World

