Celebrar el amor es lo más hermoso y poder compartirlo con tu persona especial lo hace inolvidable. Este 14 de febrero sorprende a esa persona que amas viviendo una experiencia única en los mejores lugares de Lima para pasar una velada romántica.

CARNAVAL BAR

Carnaval bar, ubicado en el puesto 43 de los 50 Best bar y ofreciendo una experiencia única en su coctelería y espacio, celebran el día del amor con ‘Be my Carnaval Love’.

Este 14 de febrero podrás disfrutar de su variada y amplia carta de alta coctelería y música en vivo llena de experiencia.

Reserva esta fecha especial a través de su web: https://carnavalbar.com/ / Dirección: Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro

MELANGE

Disfruta de una velada romántica en Melange restaurant del chef Heine Herold, quién tiene una propuesta de una cocina viajera, moderna y deliciosa con una alta coctelería.

Por San Valentín el chef ha preparado una carta exclusiva que presenta una exquisita selección de platos cuidadosamente diseñada para brindar la mejor experiencia gastronómica. Durante el almuerzo contarán con DJ en vivo, mientras que en la cena puedes deleitarte de este menú especial con un violinista para ambientar tu noche.

Reserva esta fecha especial a través de Whatsapp: 908810814 / Av. Sta. Cruz 381, Miraflores

SASTRERÍA MARTÍNEZ

Un bar oculto inspirado en los años 20 de la época de la “Prohibición”, teniendo como fachada una Sastrería y una clave secreta para ingresar que va cambiando cada semana, dándole todo el aspecto y la experiencia de ser algo prohibido y divertido.

Este 14 de febrero te invita a pasar una noche de violines en pareja dentro de lo misterioso y una carta especial de cócteles creados para este día.

Reserva esta fecha especial a través de su web: www.sastreriamartinez.com / Dirección: Calle Alcanfores 680, Miraflores

SAYANI

Un bar ubicado en el corazón de Miraflores, en donde cada cóctel busca reflejar la esencia de nuestra tierra.

Te invita a celebrar este 14 de febrero con un show en vivo de saxofón y a disfrutar de su variada carta de cócteles, experiencia de pisco, de vinos y platillos que harán de tu noche en pareja muy romántica.

Puedes reservar esta fecha especial a través de Whatsapp: 970401063 / Dirección: Calle Alcanfores 680, Miraflores

CASA TAMBO

El ambiente perfecto, una casona llena de historia con más de 100 años de antigüedad y una propuesta culinaria con mucha cultura e identidad. Se encuentra en el corazón de Lima y te invita a celebrar San Valentín prometiendo una experiencia inolvidable.

Puedes disfrutar de un “Cover por pareja” al precio de S/50 soles que incluye: 2 copas de espumante, bombones, un recuerdo especial y música en vivo del cuál tendrás la oportunidad de escoger entre dos opciones que estarán tocando en simultáneo. También cuentan con una carta especial por San Valentín de la cuál podrás deleitarte (la carta no está incluida en el “Cover”).

Puedes reservar esta fecha especial a través de su web: http://www.casatambo.com.pe / Dirección: Jirón de la Unión 1066 - Cercado de Lima

PLANCHA

Plancha, ubicado en el corazón de Pueblo Libre es un restaurante que ofrece una experiencia culinaria, acompañado de una coctelería clásica y de autor donde encontrarás el maridaje perfecto que elevará tu tarde o noche.

Este 14 de febrero te invitan a disfrutar de cualquiera de sus dos experiencias: ‘La Criolla’, con una gran variedad de platos peruanos que resaltan la variedad de nuestro país con el sabor único que nos identifica y ‘Teppanyaki’, un show gastronómico donde cada plato es preparado de una manera interactiva y atractiva, además de deliciosa en una plancha de acero.

Puedes reservar esta fecha especial a través de Whatsapp: 992 266 734 / Dirección: Av. San Martín 1340, Pueblo Libre

Celebra este día en los mejores lugares y deléitate junto a tu persona especial viviendo nuevas experiencias y generando muchos recuerdos. Pasa un tiempo agradable en ambientes hermosos, alta coctelería y gastronomía y sobretodo, buena música para pasar un San Valentín inolvidable.

