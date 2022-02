La fecha más representativa para festejar el amor y la amistad es el 14 de febrero Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad donde miles de personas buscan expresar su cariño a través de distintas iniciativas.

El 14 de febrero genera gran felicidad, por ello la búsqueda del obsequio perfecto puede ocasionar momentos de incertidumbre. Por ello te ofrecemos unas opciones opciones que permitirán que expreses todo tu amor y amistad a través de productos o incluso poder pasar una noche inolvidable con tu pareja.

Una noche romántica e inolvidable.

Una escapada romántica es lo que ofrece el hotel Hyatt Centric San Isidro que se puede disfrutar de una noche de alojamiento para dos personas, desayuno buffet incluído en Isidro Bistró Limeño, early check in y late check out, donde se podrá hacer uso de todas las increíbles instalaciones del hotel, como la piscina temperada para esta época de verano, el gimnasio y el sauna. Además, se puede conocer la propuesta gastronómica del hotel, este paquete incluye una cena en Isidro Bistró Limeño, un menú preparado especialmente para la ocasión por el chef Carlos Testino, la cena incluye all you can drink de espumante durante toda la velada.

Perfume Humor Mood con stick.

Esta es una fragancia que tanto en su versión masculina y femenina va dirigida para personas de espíritu joven, con una mirada positiva y fresca ante la vida. El perfume ha sido comprobado por la neurociencia para acompañar cualquier estado de ánimo, ya que mientras que Humor On-line aporta ilusión y provoca emociones positivas, Humor Off-line ayuda a desconectar y calmar la mente.

Jabones con fragancia envolvente.

Mantener la piel nutrida es indispensable para que se vea y sienta suave y sedosa, es por eso que que el ritual de autocuidado ha adquirido mayor relevancia. Natura ofrece la serie de Tododia la línea de jabones de origen 100% vegetal y vegana que busca proteger los ecosistemas. Que es un regalo perfecto para la pareja o una amistad.

Maquillaje para ella y rutina de rostro y barba para él.

Si buscas un regalo que invite a la expresión, el maquillaje es la opción perfecta ya que quien lo use podrá elegir cómo y en qué cantidades aplicarlo. La barba es el marco del rostro de muchos hombres y, por tanto, regalar elementos para darle un cuidado especial será siempre bien recibido. Considera regalar un kit de Homem que contiene un jabón en barra y un bálsamo post afeitado para una rutina básica de cuidados diarios.

Una noche romántica e inolvidable.

Una escapada romántica es lo que ofrece el hotel Hyatt Centric San Isidro que se puede disfrutar de una noche de alojamiento para dos personas, desayuno buffet incluído en Isidro Bistró Limeño, early check in y late check out, donde se podrá hacer uso de todas las increíbles instalaciones del hotel, como la piscina temperada para esta época de verano, el gimnasio y el sauna. Además, se puede conocer la propuesta gastronómica del hotel, este paquete incluye una cena en Isidro Bistró Limeño, un menú preparado especialmente para la ocasión por el chef Carlos Testino, la cena incluye all you can drink de espumante durante toda la velada.

VIDEO RECOMENDADO:

A través de un comunicado, Pedro Castillo aclara que no renunciará, además recibió a Vladimir Cerrón y Richard Rojas en Palacio de Gobierno. También, María del Carmen Alva tuvo un incidente con alcaldesa de Ocoña: “Está en mi casa, le exijo respeto”. Y, Héctor Valer continúa nombrando asesores, pese a que ya renunció a la PCM.