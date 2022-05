Dentro de la industria del cine son pocas las celebridades que han forjado una verdadera amistad que va más allá del ámbito laboral, tal es el caso de Penélope Cruz y Salma Hayek. Las actrices son muy amigas desde hace más de 20 años y a lo largo del tiempo han mostrado el cariño y respeto que sienten una por la otra. Lo que pocos conocían, hasta ahora, es cómo inició este lazo inquebrantable.

Durante años las estrellas de Hollywood han mostrado la estrecha relación que mantienen, a pesar de vivir en distintos países y tener agendas sumamente ocupadas. Prueba de ello son aquellos reencuentros que han protagonizado sobre las alfombras rojas, en eventos públicos o alguna ceremonia importante como los premios Oscar.

En una entrevista con el programa The Ellen Show, Cruz relató cómo fue el día que conoció a Hayek, luego de que llegó a Los Ángeles, California, para iniciar la aventura en Hollywood. Este primer acercamiento terminaría por convertirse en el comienzo de una gran amistad.

Salma Hayek y Penélope Cruz se conocieron en la década de los 90 (Foto: Getty Images)

¿CÓMO SE CONOCIERON SALMA HAYEK Y PENÉLOPE CRUZ?

Salma Hayek y Penélope Cruz se conocieron en la década de los 90 cuando ambas actrices empezaban en el competitivo mundo de Hollywood. En aquella época, sus nombres no eran conocidos y llegaron a Estados Unidos con todas las ilusiones por delante.

Hayek fue la primera en llegar a los Estados Unidos para probar suerte en Hollywood, luego de haber triunfado como actriz en su país natal México. Poco tiempo después llegó Penólope Cruz, una joven actriz española que también quería aventurarse en la industria del cine en el país norteamericano.

Salma al enterarse de la llegada de Penélope a Estados Unidos no dudo un segundo en apoyarla y recibirla con los brazos abiertos. Antes de conocerse en persona, las artistas establecieron comunicación vía telefónica para conversar sobre la posibilidad que existía de encontrar una oportunidad laboral.

En una entrevista con el programa The Ellen Show, Cruz relató cómo fue el día que conoció a Hayek y contó que su colega la apoyó a su llegada a Estados Unidos y le ofreció que se quedará en su casa para que no tuviera que hospedarse en un hotel y se sintiera sola.

“La primera vez que fui a Los Ángeles nosotras no nos conocíamos, sólo la conocía por teléfono. Y llegué aquí a hacer una película, así que tenía mi pasaje de regreso, venía por dos meses y no conocía a nadie [...]. Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía sólo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel”, declaró.

“Ella me dijo: ‘No vas a ir al hotel, te vendrás a mi casa porque es difícil al comienzo y te vas a sentir muy sola’, así que me llevó a su casa”, dijo en The Ellen DeGeneres Show.

Durante la primera noche que Penélope Cruz se alojó en la casa de Salma Hayek algo muy peculiar ocurrió. La protagonista de Madres paralelas sintió un profundo temor que la llevó a dormir junto a su colega, quien la recibió dentro de su cama sin ningún problema.

Pero eso no fue todo, según contó la española durante el programa de Ellen DeGeneres, inconscientemente sostuvo la mano de Salma debido a que el miedo persistía en sus sueños y ella logró calmarla.

“Terminé durmiendo en su habitación porque tenía miedo, así fue como nos conocimos. Además de todo eso, ella dice que en la mitad de la noche yo le di la mano porque estaba asustada, no lo sé, estaba soñando”, comentó.

Desde ese entonces, las estrellas se convirtieron en grandes amigas y han compartido sus triunfos profesionales y personales. Sin duda, una historia que ha dejado huella entre los seguidores de ambas actrices.