A principios de junio Claudia Martín sorprendió a medio mundo al anunciar su separación de Andrés Tovar por cumpla de Maite Perroni. La actriz de “Fuego ardiente” declaró a la revista TVNotas que encontró mensajes amorosos entre la exRBD y su esposo.

Esto ocasionó un terremoto en la farándula mexicana, pero ahora resulta que todo se trataba de una gran mentira con tal de conseguir un beneficio económico y prueba de esto es que se acaban de filtrar unos audios donde Claudia Martín admite que todo es falso.

El programa “Ventaneando” presentó los audios de una conversación entre Andrés Tovar y su exesposa. El productor de “Sale el sol” le pide a Claudia que desmienta todo lo que se ha dicho a lo largo de esta semana, pero la artista pidió un donativo económico para acabar con todo.

TODO SOBRE LOS ESCANDALOS AUDIOS DE CLAURIA MARTIN

En el programa de espectáculos se escucharon los audios donde la actriz y el productor discutían el punto de desmentir que ella había encontrado mensajes comprometedores entre Maite Perroni y Andrés Tovar, así que cuando el productor le cuestionó si era verdad o mentira que esos textos existían, ella dice que no.

“Es mentira, pero no tengo porqué...”, fue la respuesta de la actriz.

En seguida Claudia Martín le argumentó al productor que el principal problema era, que su todavía esposa hoy no tenía trabajo y quien sabe hasta cuándo lo tendrá, entonces lo cuestionó sobre qué iba a hacer para que ella estuviera tranquila y la solución que le dio, fue que la ayudara económicamente.

“En el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue de mutuo acuerdo (la separación) y que todo eso fue mentira, y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo. Y firmamos el divorcio y ya”, expresó Martín cuando su esposo le dijo que él no se ha negado a darle dinero.

Andrés Tovar aceptó que sí se encuentra separado de Claudia Martín, pero negó que sea por una infidelidad con Maite Perroni (Foto: Instagram)

Además, la actriz le señaló a Tovar que el dinero que le deposite tendrá que ser como donación, ya que no desea pagar impuestos y que durante un año le ayude con los gastos de un departamento y de una casa, porque no tenía planeado gastar sus ahorros en el lapso de tres meses.

“Yo lo que estoy diciendo: voy a salir a dar una declaración sobre esto, el día que yo vea que tú ya me apoyaste económicamente, y tiene que ser antes del divorcio porque si no, no puede aparece como donación, porque si no me meto yo en problemas de impuestos”, dijo Claudia.

En el set también se encontraba el abogado Guillermo Pous, representante legal de Maite Perroni, a quien se le involucró en esta situación como la tercera en discordia, algo que la cantante ya desmintió y por lo cual demandó a Claudia Martín y a Koko Stambuk, con quien rompió hace unos meses, por haberla difamado al hacer llegar información falsa a una revista de farándula para involucrarla en esta situación.

LA RESPUESTA DE CLAUDIA MARTÍN

Tras hacerse públicos estos audios, Claudia Martín se comunicó en exclusiva con el programa “Hoy” y se refirió sobre el asunto y dijo sentirse en paz.

“Esos audios son parte de una conversación con mi ex pareja era un acuerdo privado y mutuo al que ya habíamos llegado desde hace mucho tiempo antes. Fue una conversación en un ambiente privado, y desafortunadamente se esta tergiversando, y se esta sacando de contexto”.

Asimismo, la famosa recalcó que ella no ha estado en escándalos y que seguirá enfocándose en sí.

“Yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalos y me quiero seguir enfocando en mi trabajo. En ningún momento he dejado de trabajar, y fue un acuerdo entre ambos que de manera muy lamentable se está manipulando”.

Finalmente, la actriz aseguró que ella está tranquila y que aunque es un proceso doloroso, ella sabe que están utilizando ese audio para manipular.

“Yo estoy en paz conmigo misma. Yo, durante toda mi relación, siempre fui honesta , siempre di lo mejor de mí. Siempre hice lo que yo consideré mejor dentro de un matrimonio y por eso yo estoy tranquila”.

“Por supuesto que no es sencillo, no ha sido fácil, ha sido muy doloroso. Sobre todo que yo siempre he mantenido mi vida muy privada. Lamentablemente, este es el momento para hablarlo, ahora que dicen que yo estoy manipulando para decir que yo pido una cosa, pues no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es que sea público. Cada pareja tiene su proceso de separación. Es parte de una conversación, no es la conversación entera”, indicó.