“Rubí” es una de las telenovelas mexicanas más exitosas de Latinoamérica. El melodrama producido por Televisa se emitió en 2004 y causó tanto furor que hasta la fecha es recordado con cariño. La historia está basada en una historieta homónima original de Yolanda Vargas Dulché.

Bárbara Mori fue la protagonista de “Rubí” , la actriz uruguaya interpretó a una bella y ambiciosa mujer sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de concretar sus objetivos y escalar socialmente. El papel le dio fama internacional y marcó su carrera, ganándose el respeto y cariño del público.

Ana Martín interpretó a Doña Refugio, la madre de Rubí (Foto: Televisa)

El elenco de la telenovela también estuvo compuesto por los actores Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes, con las actuaciones antagónicas de Manuel Landeta y Carlos Cámara. Además, contó con la actuación estelar de la primera actriz Ana Martín, quien interpretó a Doña Refugio en la historia, la madre de Rubí.

En una entrevista virtual con TLNovelas, Ana Martín contó cómo fue su experiencia en el famoso melodrama de Televisa y recordó su reacción al ver por primera vez a Bárbara Mori en los castings de “Rubí”.

“Entonces vi entrar a varias y de repente veo una con una cara muy bella, con la cara lavada y el pelo suelto, muy sencilla, dije, ‘Que niña más bonita, pero ‘Rubí’ necesita una fuerza enorme’”, empezó a contar Ana Martín sobre Bárbara Morí.

La actriz de 74 años explicó que se estaban haciendo las pruebas para encontrar a “Rubí” y al casting llegaron varias actrices muy talentosas. Sin embargo, Ana Martín confesó que se quedó boquiabierta al ver a Bárbara Mori luego de ponerse el vestuario y maquillaje, caracterizando al personaje.

Ana Martín contó que existió un buen ambiente laboral durante las grabaciones de Rubí y que los actores se llevaban muy bien entre ellos (Foto: Televisa)

“Yo de lejos no veo, pasó, me saludó muy linda. Se fue y de repente veo entrar unos tacones, con un vestido rojo, maquillada, me quedé súpita. No se lo dije a ella, pero yo pensé, ‘Bueno esta niña, yo tengo que durar la mitad de la novela, pero creo que mata en el primer capítulo genial’. Ya después supe que era Bárbara Mori”, contó Ana Martín.

La actriz mexicana destacó el nivel de interpretación de Bárbara Mori. “Realmente se conoce que estudió, que se preparó, que manejó el personaje como los cuentos de Yolanda Vargas Dulché”, agregó.

Asimismo, Ana Martín contó que existió un buen ambiente laboral durante las grabaciones y que los actores se llevaban muy bien entre ellos. “Fue una familia”, así describió Ana Martín a todo el equipo que integró la telenovela.