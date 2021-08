Algunos años atrás el cantante Luis Miguel y el actor Roberto Palazuelos tuvieron una sólida amistad desde cuando eran adolescentes; sin embargo, por diversas situaciones esto fue deteriorándose y cada uno tomó un rumbo distinto. Mientras que el “Sol de México” continúa en el mundo de la música, Palazuelos se dedicó a ser influencer y a sus negocios.

Uno de los motivos que habría ocasionado el fin de la amistad entre ambos es “Luis Miguel, la serie”, donde se relatan episodios de personajes conocidos en el mundo del entretenimiento de México, como por ejemplo, Paty Manterola, Stephanie Salas y el propio Roberto Palazuelos. Precisamente, esos artistas manifestaron su disconformidad con la forma en que se han interpretado sus personajes en la exitosa producción.

En el caso de Roberto Palazuelos, luego que apareciera en esta serie durante la primera temporada, se indicó que supuestamente traicionó al “Sol de México”, por ello, el empresario anunció que demandaría a Luis Miguel por tal situación.

POR QUÉ ROBERTO PALAZUELOS NO DEMANDARÁ A LUIS MIGUEL

El actor y empresario Roberto Palazuelos brindó una entrevista al programa “De Primera Mano”, donde dio detalles de este caso y de la situación legal que podría atravesar Luis Miguel.

En ese sentido, señaló que no ha demandado al cantante y a la producción que realiza la bioserie por la gran amistad que en algún momento tuvo con “El Sol de México”. También pensó en Miguel Alemán Magnani, a quien también considera su amigo y es productor de la serie de Netflix.

“No en el sentido que me tenga que agradecer, pero ya no lo hice ¿para qué? No me gusta meterme en esas vibras de demandar a gente que quise en un momento y ahí está Miguelito (Alemán Magnani)”, expresó.

Consultado sobre su cercanía con Luis Miguel, el empresario resaltó que no ve hace algunos años al cantante pero si tiene comunicación con el hermano de El Sol, Alex.

Para poner fin a este caso, Palazuelos aseguró que no piensa hablar más de la serie, aunque si cuestionó que en dicha producción “pinten” a Luis Miguel como alguien perfecto.

“Ni me interesa opinar, me da flojera. Pienso que para que una serie pegue bien no debes de mostrarte tan perfecto, a la gente también les gusta las imperfecciones y ahí viene el gran éxito. Si sigue haciendo las cosas tan perfectitas y cuidarlo tanto le van a quitar el éxito, todos los seres humanos tenemos muchas cosas buenas y también cosas malas que la gente quiere ver”, sentenció.

LUIS MIGUEL, LA SERIE: TERCERA TEMPORADA

Dentro de poco será estrenada la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie” y precisamente Diego Boneta, uno de los protagonistas de esta producción reveló quienes serán los actores y actrices que integrarán el elenco.

Entre ellos están Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte, Jade Ewen, Plutarco Haza y Antonio Mauri.