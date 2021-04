Hace unos meses, Andrés García anunció que ya había repartido su herencia y sorprendió a más de uno al anunciar de Roberto Palazuelos iba a ser el acreedor del 50% de todos sus bienes y además, iba a cumplir la función de albacea para cuidar y distribuir al pie de la letra las propiedades a quienes le corresponda.

A raíz de esta declaración, muchos salieron a decir que ‘El Diamante Negro’ había manipulado al actor para que le deje sus propiedades. Por ello, Palazuelos decidió salir al frente para ponerle fin a las especulaciones y aseguró que sus bienes valen mucho más que las que está heredando.

En entrevista con Ventaneando, Roberto Palazuelos por fin esclareció la razón por la que Andrés García decidió nombrarlo heredero mayoritario con el 50 por ciento de sus propiedades. Contó que los hijos del primer actor, en un inicio pensaron que el empresario había manipulado a su padre. Sin embargo, no tardó y aclaró el punto.

LAS PALABRAS DE ROBERTO PALAZUELOS SOBRE LA HERENCIA DE ANDRÉS GARCÍA

Roberto Palazuelos explicó que los hijos del histrión son como su familia, pero que sí se vio orillado a aclarar la razón por la que fue elegido como heredero. Explicó que una propiedad suya –la más chiquita– tiene mayor valor económico que todas las que le heredará Andrés García.

“Los hijos de Andrés García son como familia para mí y Sandy también. Querían la aclaración de si yo había manipulado las cosas o así y yo le dije: ‘mira, Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, explicó Palazuelos.

‘El Diamante Negro’ ha dicho que todo se trata de los cuidado que siempre le ha dado a Andrés García y por esto es que se dio el tema de la herencia.

“Creo que Andrés se siente cuidado por mí y además siente que en mis manos, las cosas no se van a perder”, aseguró Palazuelos.

Roberto Palazuelos ha revelado que sus propiedades cuestan más de todas las que le ha heredado Andrés García (Foto: Instagram)

Además, por si fuera poco, Palazuelos, contó que ya sabe lo que hará en las propiedades heredadas. Construirá un hotel que se llame “La Leyenda”, en éste rendirá un homenaje a Andrés García.

“O si no venderlo todo antes de que se nos vaya, pero además ese viejo no se va a ir, porque además está como un roble. El único problema que tiene son sus problemas en la espalda, pero está súper lúcido, más inteligente que nada, no tiene problemas del corazón... pero yo creo que nos va a durar mucho Andrés García”.

Finalmente, Roberto Palazuelos dijo que él cuidará y distribuirá a pie y letra las propiedades a quienes le correspondas, pues también es albacea del actor.

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y dijo que ya estaba el testamento y le dije: ‘Muy bien, ¿me pusiste del albacea?’, me dice: ‘Sí’. Le digo ‘Déjame checarlo’ y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, dijo Palazuelos.