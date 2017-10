A-ha reinterpreta 'Take On Me' a 32 años de su lanzamiento y no te lo puedes perder [VIDEO] Fue una de las bandas más importantes de los años ochenta y esta versión acústica de una de sus canciones más conocidas es simplemente asombrosa.

