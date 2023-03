Pese a enfrentar en su estreno a películas ganadoras del Oscar y hasta el cierre de locales de cine a causa del ciclón Yaku, la cinta peruana ‘Reinas sin corona’ se va por su tercera semana en la cartelera nacional recibiendo muy buenos comentarios de los miles de espectadores que han ido a verla a nivel nacional y no dejan de recomendarla tras salir conmovidos de las salas de cine.

En vista del éxito que ha logrado este largometraje protagonizado por Alexandra Graña, Francisca Aronsson y la estrella mexicana Daniela Romo, inspirado en los múltiples casos de feminicidios y agresión contra la mujer en el Perú, Cinestar, UVK, Cinemark, Cineplanet y Cinerama Cine Pacífico han decidido respaldar al cine peruano y abrir más salas en mejores horarios para que todo el público pueda verla.

Ante ello, varios protagonistas del film celebraron el anuncio y destacaron que ‘Reinas Son Corona’ es una película necesaria para el público en general, en especial luego de lamentar el caso de una joven de 19 años que fue quemada viva por su expareja en plena avenida 2 de Mayo.

“Estoy feliz de que el público esté pidiendo la película, gracias a todos es que se han abierto más salas de cine y en un mejor horario. En las redes, el público comenta mucho, creo que todos deben ver esta película para evitar más casos de agresión contra las mujeres”, manifestó Edith Tapia, que espera que el agresor de la joven quemada el último sábado sea capturado y que le caiga todo el peso de la ley.

“Qué terrible lo que le ha pasado a esta joven, uno solo puede sentir indignación y rabia por este sujeto que no soportó que ella rompa con él. Que la Policía lo capture y que haya justicia para ella. Su vida ya no volverá a ser la misma y solo porque este sujeto no aceptó que termine la relación. Todos debemos unirnos para que no se repitan casos así, que no haya más casos de feminicidio”, destacaron Kukuli Morante y la experimentada Elena Romero.

Cabe resaltar que ya hay casos de mujeres que al salir de ver ‘Reinas Sin Corona’ han denunciado a sus agresores. Dos hermanas vieron la película dos veces y llevaron a su madre para que no continúe en una relación tóxica. incluso un joven en Plaza San Miguel, al salir no pudo más y contó el haber sido víctima de abuso.