"La Reina del Sur" 2x04: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 4 de la novela de Telemundo?

“La Reina del Sur” 2x04 | Durante el tercer capítulo de la segunda temporada de “La Reina del Sur” Teresa tuvo que escuchar la muerte de su novio Pedro a manos de Los Pernas, así que decidió llamar a su viejo amigo Oleg Yasikov para que la ayude en su misión de volver a ser la mujer más fuerte del narcotráfico, pero no logró contactarlo. Ocurrió lo peor: cayó en una trampa de los hombres que la están buscando para matarla por encargó de Cayetana, la madre de Teo que busca hacer de todo para honrar la memoria de su hijo.

Por otro lado, la hermana de Verónica decidió enfrentar a Teresa y hacerle pagar por la muerte de la ex agente de la DEA, pero su plan no salió como lo esperaba, así que tuvieron un duro enfrentamiento. Luego de esto “La Reina del Sur” decide darle un escarmiento Willy Rangel y su compañero para sacarle toda la información sobre su ubicación y no tuvo mejor idea que poner una bomba en su auto.

Teresa se encuentra súper consternada y enojada con todo lo que le ha pasado en las últimas horas, así que ha decidido reunir a sus viejos amigos para lograr cumplir con su cometido y poner salvar a su hija sana y salva.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LA REINA DEL SUR” 2X04?

Todos los capítulos de la segunda temporada de “La reina del sur 2” los puedes ver a nivel mundial a las 10:00 pm (hora este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie estará disponible en todas las plataformas a través de Telemundo App (disponible solo para Android), dispositivo iOs y Telemundo.com con subtítulos en inglés un día después del estreno del capítulo.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para poder acceder a todos el contenido de Telemundo Estados Unidos.



¿QUÉ PASARÁ EN “LA REINA DEL SUR” 2X04?

En el video avance del cuarto capítulo podemos ver a Epifanio Vargas en una entrevista y recibe una pregunta que no es tan cómoda para él y le hablan de Teresa Mendoza.



En otra escena se logra ver que la mexicana toma un vuelo para España para juntar nuevamente con sus viejos amigos, pero se topará con una ingrata sorpresa.



En otro momento, se ve que encuentran un cadáver que esta sumergido en las profundidades del mar y al parecer sería el cuerpo de Teo.



Todo parece indicar que los planes de Teresa Mendoza no están saliendo como se lo esperaba, ya que al viajar a Europa se topa con Los Pernas que buscan acabar con ella, es así que se va dando cuenta que sus conocidos le han dado la espalda o han salido de la vida del narcotráfico.