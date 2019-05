“La reina del sur” 2x15: ¿Cómo y a qué hora ver la serie de Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 15 a través de Telemundo este lunes 13 de mayo. Este nuevo episodio puedes verlo online a través de las plataformas del canal de televisión si te encuentras en Estados Unidos. En esta nueva entrega, Teresa Mendoza tendrá que volver a buscar a sus aliados con tal de rescatar a su hija que ha sido secuestrada por Epifanio Vargas.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur”2? Teresa llega junto a Francesco a la pensión donde estaban encerradas Rocío y Paloma, las hijas de Teo Aljarafe. Ellos se hacen pasar por policías para que la dueña del establecimiento los deje entrar y en ese momento llega el comisario Flores, así que arman un plan para que puedan escapar.

Luego de 9 años, la reina del sur se encuentra cara a cara con el policía español que siempre le piso los talones. Flores piensa que es su día de suerte, así que tienen una fuerte discusión y se sacan muchos trapitos al aire, sobre todo la situación que se dio con Teo Aljarafe y el trato que habían armado para que la denuncie.



Las hijas de la ex pareja de la mexicana escuchan todo y una vez más confirman que Teresa siempre dijo la verdad con respecto su padre.



En medio de esta discusión, Flores hace que Teresa se ponga las esposas y la en marroca en las escaleras de la pensión para que tenga tiempo de buscar a Rocío y Paloma que han sido denunciadas por la muerte de Juanito. El comisario nunca espero que sería atacado por la espalda, así que Francesco aparece para salvar la situación y lo golpe, dejándolo inconsciente, así que huyen, pero llegan refuerzos, así que nuevamente arman un plan para salir librados y escapar de la policía española.



Mientras tanto en México, Sofia no la pasa nada bien, ya que se pelea con Morgana y le sigue refregando en la cara que su madre es una narcotraficante y asesina, la niña trata de defender la imagen de su mamá, pero no logra nada más que sumar muchas más dudas en su cabeza.



Por otro lado, Epifanio recibe la noticia que emitirá una investigación sobre él, así que se siente acorralado a contar la verdad sobre la relación que tiene con la periodista Genoveva Alcalá. Previo a esto, ella fue advertida por su compañera de canal que le indica que el candidato presidencial es un narcotraficante y si no se aleja de él, acabará muy mal.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 15 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Los gitanos llegan a la casa de Cayeta para hacer justicia por sus propias manos, por otro lado “Lupo” sigue teniendo pesadillas con su pasado y al parecer tiene muchas cuentas pendientes.



Por otro lado, se logra ver una discusión entre los hermanos Alcalá, ya que no es favorable que Genoveva cuente la verdad sobre la relación que tiene con Epifanio Vargas.



Francesco insiste en invitar a salir a Teresa con el único objetivo de saber qué es lo que está tramando, pero antes de verse, la mexicana habla con Oleg y él le confiesa que no confía para nada en el italiano, así que le pide ayuda para hacerle caer en una trampa y saber qué es lo que oculta.



Cuando Teresa y Francesco al fin están cara a cara, ella le dice que siente que le esconde algo y le pregunta si conoció a Teo Aljarafe o si tiene algo que ver con el secuestro de su hija Sofia.



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X15?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina a través de Telemundo Internacional. Pero la primera temporada está disponible en Netflix.